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    «Бабине» літо в курортному Бердянську: море кишить медузами (відео)

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    До берегу прибило тіла сотень медуз - «Бабине» літо в курортному Бердянську: море кишить медузами (відео)
    До берегу прибило тіла сотень медуз
    Фото: glavcom.ua

    Через тіла мертвих медуз відпочивальники не хочуть заходити у воду

    На популярному українському курорті в Бердянську на берег моря продовжує викидати медуз. Свіже відео з бердянського пляжу надіслала «Главкому» одна з відпочивальниць.

    На кадрах видно, що до берега прибило тіла сотень мертвих медуз. «Приїздіть до нас на море. Добре?», – іронізує жінка з берега, навіть не зайшовши у воду.

    Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися. Тепер видно, що й бабине літо також не порадує відпочивальників.

    Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

    Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

    Раніше у Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз.

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    Теги: пляжі відпочинок Азовське море Запорізька область море
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    «Бабине» літо в курортному Бердянську: море кишить медузами (відео)