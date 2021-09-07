«Бабине» літо в курортному Бердянську: море кишить медузами (відео)
Через тіла мертвих медуз відпочивальники не хочуть заходити у воду
На популярному українському курорті в Бердянську на берег моря продовжує викидати медуз. Свіже відео з бердянського пляжу надіслала «Главкому» одна з відпочивальниць.
На кадрах видно, що до берега прибило тіла сотень мертвих медуз. «Приїздіть до нас на море. Добре?», – іронізує жінка з берега, навіть не зайшовши у воду.
Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися. Тепер видно, що й бабине літо також не порадує відпочивальників.
Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.
Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.