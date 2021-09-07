«Бабине» літо в курортному Бердянську: море кишить медузами (відео)

Зауважимо, про величезну кількість медуз на узбережжі Азовського моря відпочивальники повідомляли протягом усього літа. Наприклад, на популярному в українців курорті Кирилівка, який розташований в Запорізькій області, через медуз неможливо було купатися. Тепер видно, що й бабине літо також не порадує відпочивальників.

Варто зазначити, що в Азовському морі медузи представлені двома видами: корнерот і аурелія або медуза вухата.

Фахівці радять стримувати навалу медуз за допомогою установки бар'єрних сіток акваторії моря біля піщаних пляжів. Адже туристи не хочуть купатися у воді, що кишить слизькими отруйними мешканцями, і достроково припиняють відпустки.

Раніше у Бердянську туристи на пляжі побилися через медуз.