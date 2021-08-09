У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами (відео)

Аби побороти нашестя медуз, в Кирилівці використовують транспорт з причепами

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області, яку потужні зливи перетворили в українську Венецію, медуз на пляжах так багато, що їх вивозять причепами. Про це інформує Telegram-канал «ХС Харків».

«А ось так розчищають пляж від медуз в Кирилівці» , – йдеться в повідомленні.

У коментарях хтось похвалив працівників пляжу, тому що на сонці медузи лише більше смердять. Але деяких користувачів соцмережі збентежило, що в причепі занадто багато піску. Навіть дехто жартував, що, можливо, «вони крадуть пісок, а медузи – лише привід».

Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

Читайте також: