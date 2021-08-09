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    У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами (відео)

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    На сонці медузи поширюють страшний сморід - У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами (відео)
    На сонці медузи поширюють страшний сморід
    Фото з відкритих джерел

    Аби побороти нашестя медуз, в Кирилівці використовують транспорт з причепами

    У курортному селищі Кирилівка Запорізької області, яку потужні зливи перетворили в українську Венецію, медуз на пляжах так багато, що їх вивозять причепами. Про це інформує Telegram-канал «ХС Харків».

    «А ось так розчищають пляж від медуз в Кирилівці» , – йдеться в повідомленні.

    У коментарях хтось похвалив працівників пляжу, тому що на сонці медузи лише більше смердять. Але деяких користувачів соцмережі збентежило, що в причепі занадто багато піску. Навіть дехто жартував, що, можливо, «вони крадуть пісок, а медузи – лише привід».

    Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

    Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

    А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

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    Теги: Запоріжжя відпочинок туризм
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    У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами (відео)