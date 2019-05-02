Бразильському бойовику «ДНР» Лусваргі дали 13 років увʼязнення (фото)



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Бразилець Рафаель Лусваргі воював на боці «ДНР» Фото: facebook.com / Сергій Мазур

Прокуратура просила 14 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР»

Павлоградський районний суд Дніпропетровської області дав 13 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків «ДНР». Про це повідомив координатор громадської організації С14, помічник народного депутата України Ігоря Луценка Сергій Мазур у Facebook.

«Активісти С14 з Дніпра відвідували буквально кожне засідання у Павлограді, реагували на усі нюанси в процесі і це теж важлива частина цього результату. Нарешті, довгоочікуваний вирок. А уявіть що було б, якби свого часу добрі люди не повернули цього злочинця до в’язниці і він далі ходив на волі?», - написав Мазур.

Активісти С14 з Дніпра відвідували буквально кожне засідання у Павлограді. Фото: facebook.com / Сергій Мазур

Активісти С14 у Павлограді. Фото: facebook.com / Сергій Мазур

Раніше захисник Донецького аеропорту заявив, що Лусваргі - бойовик.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області взяв під варту бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Як повідомляв «Главком», 4 травня 2018 року у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності.

Згодом стало відомо, що бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві.