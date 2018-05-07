Посольство Бразилії відмовилося допомагати найманцю «ДНР» Лусваргі

Захисник колишнього бойовика запевняє, що його звернення до консула посольства Бразилії «почуті не були»

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат екс-бойовика Валентин Рибін. За його словами, бразильське посольство відмовилося видати Лусваргі документи для повернення додому, сприяти його поверненню на



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Фото: Уніан Націоналісти затримали бразильського найманця окупантів 4 травня у Києві

Захисник колишнього бойовика запевняє, що його звернення до консула посольства Бразилії «почуті не були»

Посольство Бразилії в Україні відмовилося допомагати бразильцю Рафаелю Лусваргі, який воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат екс-бойовика Валентин Рибін.

За його словами, бразильське посольство відмовилося видати Лусваргі документи для повернення додому, сприяти його поверненню на батьківщину і просто підтримувати його.

«Численні мої звернення до консула посольства Бразилії про необхідність повернути Рафаеля додому і попередження про незавидну в майбутньому долю добровольця, в разі прояву пасивності, почуті не були», - зазначив Рибін.

За словами адвоката, активісти націоналістичної організації C14 не шукали Лусваргі, оскільки бразильське посольство саме повідомило українській стороні про місцеперебування бойовика. У підсумку активісти прийшли до посольства і відвели Лусваргі до СБУ.

Як повідомляв «Главком», 4 травня у Києві націоналісти організації С14 схопили бразильського бойовика Маркуса Лусваргі, який воював на боці «ДНР».

Суд у «справі Лусваргі» має відбутися 7-го травня.

Проокуратура проситиме суд взяти під варту екс-бойовика «ДНР».