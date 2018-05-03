Бразилець, який воював на боці «ДНР», живе у московському монастирі в Києві

Бразилець, який отримав рік тому вирок у 13 років позбавлення волі за створення терористичної організації, живе в монастирі та думає стати ченцем

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці «ДНР», опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП). Про це в четвер, 3 травня, повідомляє видання Донбас.Реалії. Як зазначає журналіст, спочатку чоловік заперечував, що він - Рафаель Лусваргі, проте



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Рафаель Лусваргі роздумує про чернецтво

Бразилець, який отримав рік тому вирок у 13 років позбавлення волі за створення терористичної організації, живе в монастирі та думає стати ченцем

Громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який був засуджений за участь у бойових діях на боці «ДНР», опинився на волі і зараз живе в Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП). Про це в четвер, 3 травня, повідомляє видання Донбас.Реалії.

Як зазначає журналіст, спочатку чоловік заперечував, що він - Рафаель Лусваргі, проте пізніше погодився поспілкуватися.

33-річний Рафаель Лусваргі приїхав на Донбас на початку осені 2014 року. До цього він кілька років служив у французькому Іноземному легіоні, а також був працівником поліції в Бразилії. За більш ніж рік свого перебування на Донбасі Лусваргі встиг змінити кілька підрозділів. Восени 2015 року він виїхав з Донбасу.

Однак через рік, 6 жовтня 2016 року, Лусваргі затримали в аеропорту Бориспіль співробітники СБУ.

Лусваргі був засуджений вже в січні 2017 року до 13 років в'язниці. Однак у серпні 2017 вирок бразильському бойовику скасували і призначили розгляд справи. Одна з причин - порушення підсудності. Бразильцеві продовжили запобіжний захід, і Лусваргі залишився під вартою в Київському слідчому ізоляторі. Там він почав цікавитися православ'ям, тому опинився в монастирі і розмірковує над тим, щоб стати ченцем.

Представник монастиря, який назвався батьком Самсоном і повідомив, що є відповідальним за перебування тут Лусваргі, підтвердив, що вони знають про звинувачення щодо бразильця, проте запевнив: у того з собою є документи, що підтверджують законність його перебування на волі.

Виявилося, що запобіжний захід Лусваргі дійсно змінили. В кінці року іноземця випустили під особисте зобов'язання, за яким він не міг виїжджати за межі Києва, повинен повідомляти суд про зміну свого місця проживання, а також з'являтися в суд на першу вимогу.

Як розповів прокурор Ігор Вовк, Лусваргі випустили з СІЗО у зв'язку з обміном. Однак обмін не відбувся, але й після цього бразилець не повернувся за ґрати.

«Більше того, коли в середині лютого термін дії його утримання закінчився, нового щодо нього вже не обрали. Таким чином бразилець через рік після вироку в 13 років позбавлення волі за створення терористичної організації - отримав повну свободу пересування по Україні», - розповів адвокат обвинуваченого Валентин Рибін.

Те, що обмежень немає і він може вільно пересуватися по Києву, підтвердив і сам Лусваргі: «Я був у Червоному хресті два або три дні тому. Мій духівник мені дозволив... Два дні тому я гуляв у Києві».

Лусваргі не проти повернутися на територію, підконтрольну сепаратистам, але зізнається, що найбільше хотів би назад до Бразилії.

Однак, незважаючи на свободу пересування в Україні, за кордон бразилець потрапити не може. Після закінчення запобіжного заходу він так і не отримав назад свій паспорт.

«Ще коли мене звільнили, моє посольство не знало, що робити. Технічно я можу отримати всі документи. І технічно я можу ходити куди хочу. Але українська держава нічого не відповідає моєму посольству: можна дати паспорт або не можна? Можна йти чи не можна?», - скаржиться Лусваргі.

Прокурор Ігор Вовк не зміг відповісти на питання, чому Лусваргі залишається без документів, попри те, що до нього не застосований ніякий запобіжний захід.

Поки ж достовірно відомо, що несподівана свобода бразильця в Україні триватиме, як мінімум, до наступного судового засідання, яке призначене на 6 червня.