Побратими вбитого Олешка підтвердили, хто був кілером



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Підозрюваний у вбивстві Олешка Артем Матюшин

Церемонія прощання з Олешком відбудеться 2 серпня у Бердянську

Друзі та побратими вбитого добровольця із Бердянська Віталія Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю «Сармата».

Про це у своєму відеозверненні заявили побратими загиблого Андрій Маджаров, Олександр Пєчніков та Антон Пшеничний.

Маджаров зауважив, що він та Пшеничний впізнали вбивцю «Сармата», однак про це спочатку публічно не говорили, діючи в рамках закону.

«Артем Матюшин убив нашого побратима Віталія Олешка «Сармата». Заявляю відповідально, я, Маджаров Андрій Анатолійович», - сказав він.

У свою чергу Пєчніков заявив: «Я прошу посильної допомоги від кожного, щоб затримані сіли до в'язниці. Найголовніше - має сісти замовник. Замовник - це влада, влада багатолика. Не важливе прізвище. Віталік усіма силами боровся з цією системою, показував нам приклад, а закінчив ось так сумно».

Тим часом Пшеничний додав, що церемонія прощання з Олешком відбудеться 2 серпня у Бердянську, близько опівдня, біля будівлі виконкому.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

Джерело: Еспресо ТВ