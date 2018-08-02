Побратими вбитого Олешка підтвердили, хто був кілером
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Церемонія прощання з Олешком відбудеться 2 серпня у Бердянську
Друзі та побратими вбитого добровольця із Бердянська Віталія Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю «Сармата».
Про це у своєму відеозверненні заявили побратими загиблого Андрій Маджаров, Олександр Пєчніков та Антон Пшеничний.
Маджаров зауважив, що він та Пшеничний впізнали вбивцю «Сармата», однак про це спочатку публічно не говорили, діючи в рамках закону.
«Артем Матюшин убив нашого побратима Віталія Олешка «Сармата». Заявляю відповідально, я, Маджаров Андрій Анатолійович», - сказав він.
У свою чергу Пєчніков заявив: «Я прошу посильної допомоги від кожного, щоб затримані сіли до в'язниці. Найголовніше - має сісти замовник. Замовник - це влада, влада багатолика. Не важливе прізвище. Віталік усіма силами боровся з цією системою, показував нам приклад, а закінчив ось так сумно».
Тим часом Пшеничний додав, що церемонія прощання з Олешком відбудеться 2 серпня у Бердянську, близько опівдня, біля будівлі виконкому.
Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.
Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка.
Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.
Джерело: Еспресо ТВ