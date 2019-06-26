В БПП не радять Порошенку іти до Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко

На думку Павла Різаненка, з «Європейської солідарності» може вийти системна партія в майбутньому, а самому Порошенку «однозначно не потрібно брати мандат і йти в Верховну Раду»

Народний депутат, заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» оцінив перспективи ребрендованої сили Петра Порошенка, у фракції якого в парламенті він досі перебуває.

«Однозначно у неї(«Європейської солідарності», - «Главком») ядерний електорат – це патріотичне крило виборців, для яких гасло «Армія, Мова, Віра» дуже важливе. Цей виборець повинен дати цій партії можливість пройти до парламенту. Якщо якісно буде проведене перезавантаження, відлучені одіозні особистості або ті, які сприймаються публічно дуже негативно, то є шанси не тільки на прохід в Раду. Із цієї політичної сили може вийти системна партія в майбутньому», - наголосив Різаненко.

При цьому, на його думку, самому Порошенку однозначно не потрібно брати мандат і йти в Верховну Раду.

Раніше Порошенко пояснював, що він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України. «У тому, щоб захистити європейський та євроатлантичний курс України, вбачаю для себе головний сенс і мотивацію залишатися в політиці і після того, як невдовзі складу повноваження президента України», - заявляв Порошенко.

Нагадаємо, 9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність», яку очолив Петро Порошенко провела з’їзд, на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.

На останніх президентських виборах за Петра Порошенка проголосувало 4 522 450 виборців (24,45%).