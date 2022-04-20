  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Індексація пенсій: стало відомо, наскільки збільшилися виплати в Україні

    Індексація пенсій: стало відомо, наскільки збільшилися виплати в Україні
    фото з відкритих джерел

    У березні вперше проіндексовано пенсійні виплати військовим

    В Україні проведено щорічну індексацію пенсій. Програма охопила 10 мільйонів людей. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пише видання finance.ua.

    Індексація пенсій – це щорічне збільшення пенсійних виплат. Закон України визначає 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

    «Після індексації середня пенсія в Україні стала 4400 грн, а для військових, яким ми у березні вперше проіндексували пенсійні виплати – 8500 грн», – заявила Лазебна.

    За її словами, плановий перерахунок пенсіонерам, що працюють, відбудеться автоматично вже в травні-червні.

    Раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що пенсію з втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу.

    За її словами, уряд ухвалив розроблене мінсоцполітики рішення, згідно з яким дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.

    Теги: росія окупанти війна Україна пенсія окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Індексація пенсій: стало відомо, наскільки збільшилися виплати в Україні