Пентагон: Україна отримала винищувачі та запчастини до них

Україна вже отримала з інших країн винищувачі, а також запчастини, що дозволять підняти у повітря більше військових літаків. Таку заяву зробив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі уточнив, що мова йде про допомогу, що отримана не від Сполучених Штатів.

«Я просто хотів би сказати, не вдаючись до того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися», – заявив Кірбі.

Представник Пентагону поінформував, що США допомогли з «постачанням деяких додаткових запасних частин, які допомогли задовольнити їхні потреби у літаках, але ми не перевозили цілими літаками» для України.

