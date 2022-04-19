Пентагон: Україна отримала винищувачі та запчастини до них

У Пентагоні заявили, що безпосередньо США винищувачі не передавали

Україна вже отримала з інших країн винищувачі, а також запчастини, що дозволять підняти у повітря більше військових літаків. Таку заяву зробив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі уточнив, що мова йде про допомогу, що отримана не від Сполучених Штатів.

«Я просто хотів би сказати, не вдаючись до того, що надають інші країни, що вони (українці) отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися», – заявив Кірбі.

Представник Пентагону поінформував, що США допомогли з «постачанням деяких додаткових запасних частин, які допомогли задовольнити їхні потреби у літаках, але ми не перевозили цілими літаками» для України.

Pentagon spokesman continues that the US has helped w/ the "shipment of some additional spare parts that has helped with their aircraft needs, but we have not transported whole aircraft" for Ukraine — Paul McLeary (@paulmcleary) April 19, 2022

Представник Білого дому повідомив CNN у суботу, що вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації Байдена в Україну «почали надходити».

Минулого тижня президент США Джо Байден схвалив додатковий пакет допомоги Україні зброєю, боєприпасами та безпекою на суму $800 млн.

США вперше погодилися надати Києву такі потужні засоби, які кілька тижнів тому деякі посадовці адміністрації Байдена вважали занадто великим ризиком ескалації, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.