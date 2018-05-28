В чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось 220 автівок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад дві сотні машин

Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 30,4 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів, повідомила прес-служба ДПСУ.

Так, ситуації з рухом транспорту і громадян виглядала наступним чином:

«Майорське» — 6470 осіб та 905 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 7510 осіб та 1527 транспортних засобів; «Новотроїцьке» — 5536 осіб та 1150 транспортних засобів; «Гнутове» — 2240 осіб та 570 транспортних засобів; «Станиця Луганська» — 8695 осіб.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: «Майорське» — 0/40; «Мар’їнка» —0/60; «Новотроїцьке» — 40/50; «Гнутове» — 20/10.