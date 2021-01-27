Через негоду в Україні без електрики залишилися 117 населених пунктів

Найбільше від сильного вітру постраждала Житомирська область

Через складні погодні умови без електропостачання в Україні опинилося 117 населених пунктів у п’ятьох областях. Найбільше постраждала Житомирська область.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 07:00 27 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях», – йдеться у повідомленні.

Відключення електропостачання відбулися у наступних областях:

Житомирська – 79 населених пунктів,

Київська – 13 населених пунктів,

Одеська – 13 населених пунктів,

Чернігівська – 11 населених пунктів,

Запорізька – 1 населений пункт.

Окрім підрозділів ДСНС, до відновлення електропостачання у постраждалих від негоди населених пунктах залучені бригади обленерго.

Крім того, 26 січня у зв’язку із сніговими переметами на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори. Для забезпечення роботи снігоочисної техніки, вводилось обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Р-15 Ковель-Жовква (дорога регіонального значення) між с. Тудорковичі – с. Хоробрів Сокальського району Львівської області та тимчасово було призупинено рух великогабаритного транспорту на двох проблемних ділянках в Рівненській області (об’їзна дорога м. Рівне та траса Рівне-Луцьк в районі с. Броники).

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 812 од. тех. та 995 працівників. Станом на 7:00 27 січня, за інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху не має.

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