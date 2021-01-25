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    Дощ, сніг, ожеледиця: погода в Києві погіршиться

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    У вівторок на киян чекають складні погодні умови - Дощ, сніг, ожеледиця: погода в Києві погіршиться
    У вівторок на киян чекають складні погодні умови
    Фото з відкритих джерел

    У столиці дощ перейде в мокрий сніг

    У вівторок, 26 січня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (1 рівень небезпеки, жовтий). Про це інформує Український гідрометцентр.

    На дорогах столиці у вівторок подекуди ожеледиця. Також буде хмарно, вночі помірний, вдень невеликий дощ із переходом у сніг, температура вночі та вдень 2-4° тепла.

    Основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синоптик Наталка Діденко, «у Києві найближчої ночі дощитиме, потім дощ переходитиме у мокрий сніг». На дорогах ситуація ускладниться. «Вдень у вівторок опади послабнуть та припиняться, вітер залишиться рвучким, похолоднішає до денних +3 градусів», – прогнозує вона.

    24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер негода Наталка Діденко
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