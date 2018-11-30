В Чернівцях затримали чиновника, який брав хабарі за «швидкі біопаспорти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Прес-центр СБ України

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання чергової частини хабаря

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях одного з керівників Чернівецького міського відділу Управління Державної міграційної служби в області.

Про це 30 листопада повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що посадовець вимагав гроші від місцевих жителів за сприяння у скороченні термінів виготовлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

«Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником майже 10 тисяч гривень хабаря за видачу «поза чергою» 13 біометричних паспортів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 5600 гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час отримання хабаря затримали головного державного інспектора митного посту «Харків-аеропорт».