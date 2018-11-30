  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Чернівцях затримали чиновника, який брав хабарі за «швидкі біопаспорти»

    • Розсилка
    В Чернівцях затримали чиновника, який брав хабарі за «швидкі біопаспорти»
    Фото: Прес-центр СБ України

    Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання чергової частини хабаря

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарях одного з керівників Чернівецького міського відділу Управління Державної міграційної служби в області.

    Про це 30 листопада повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники встановили, що посадовець вимагав гроші від місцевих жителів за сприяння у скороченні термінів виготовлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

    «Співробітники СБУ задокументували факт отримання чиновником майже 10 тисяч гривень хабаря за видачу «поза чергою» 13 біометричних паспортів», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 5600 гривень.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові під час отримання хабаря затримали головного державного інспектора митного посту «Харків-аеропорт». 

    Читайте також
    СБУ кримінал корупція в Україні хабар паспорт Чернівецька область Чернівці Державна міграційна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ