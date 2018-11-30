  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові головного інспектора митниці аеропорту затримали на хабарі

    • Розсилка
    Інспектор організував злочинну схему систематичного вимагання хабарів&nbsp;від пасажирів, які ввозили в Україну багаж, що підлягав декларуванню - У Харкові головного інспектора митниці аеропорту затримали на хабарі
    Інспектор організував злочинну схему систематичного вимагання хабарів від пасажирів, які ввозили в Україну багаж, що підлягав декларуванню
    Фото: khar.gp.gov.ua

    Митник просив хабар за дозвіл на ввезення незадекларованих товарів

    У Харкові під час отримання хабара затримали головного державного інспектора митного посту «Харків-аеропорт». Про це повідомляє прокуратура Харківської області

    Як зазначається, інспектор організував злочинну схему систематичного вимагання хабарів від пасажирів, які ввозили в Україну багаж, що підлягав декларуванню. Зокрема, товари всесвітньо відомих брендів.

    Імпортерам, які мали на меті «зекономити» на декларуванні, та, замість проходу через, так званий, «червоний коридор», намагалися незаконно скористатися «зеленим», митник за певну «винагороду» пропонував уникнути адміністративного притягнення.

    Читайте також

    Викрили інспектора «на гарячому» під час отримання хабара розміром 5 тис. гривень.

    На цей час митника затримали правоохоронці. Слідчі прокуратури готують повідомлення про підозру та клопотання до суду з метою обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням). Встановлюються усі обставини справи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Як повідомлялося, затримано адвоката, який пропонував прокурору хабар у $30 тис.

    Читайте також
    Харків митниця прокуратура хабар аеропорт розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ