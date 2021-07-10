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    Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів

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    У березні Дмитро Разумков вже закликав бажаючих кататися на велосипедах разом - Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів
    У березні Дмитро Разумков вже закликав бажаючих кататися на велосипедах разом
    Фото: znaj.ua

    За пʼять годин спікер подолав відстань у 100 кілометрів

    Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков похвалився спортивним рекордом. Протягом п'яти годин він подолав на велосипеді відстань у сто кілометрів. На доказ політик виклав на своїй сторінці у Facebook скрін з навігатора.

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    Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів
    Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів

    Однак серед коментаторів розгорілася бурхлива дискусія. Поки одні хвалили Разумкова за хорошу фізичну форму, інші закидали питаннями. Наприклад, читача Костянтина Махалова збентежило, що після такого маршруту, футболка спікера виглядає свіжою і сухою. На що Разумков відповів, що в таку погоду одяг швидко висихає (в Києві сьогодні більше +30 градусів).

    Інші коментатори звернули увагу, що спікер позував на фото з електричним велосипедом. У відповідь на це Разумков виклав знімок спідометра, на якому видно, що спікер не вмикав мотор і їхав в звичайному режимі.

    Нагадаємо, що у березні Дмитро Разумков вже закликав разом відкрити велосипедний сезон 2021 року, покататися і підтримати здоровий спосіб життя. Спікер Ради навіть встиг поспілкуватися в мережі з «простими» велоаматорами і запросив деяких на екскурсію до себе на роботу.

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    Теги: Верховна Рада Київ депутат рекорд велоспорт Дмитро Разумков велосипед
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    Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів