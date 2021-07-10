Разумков встановив індивідуальний велорекорд і навіть не спітнів

За пʼять годин спікер подолав відстань у 100 кілометрів

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков похвалився спортивним рекордом. Протягом п'яти годин він подолав на велосипеді відстань у сто кілометрів. На доказ політик виклав на своїй сторінці у Facebook скрін з навігатора.

Однак серед коментаторів розгорілася бурхлива дискусія. Поки одні хвалили Разумкова за хорошу фізичну форму, інші закидали питаннями. Наприклад, читача Костянтина Махалова збентежило, що після такого маршруту, футболка спікера виглядає свіжою і сухою. На що Разумков відповів, що в таку погоду одяг швидко висихає (в Києві сьогодні більше +30 градусів).

Інші коментатори звернули увагу, що спікер позував на фото з електричним велосипедом. У відповідь на це Разумков виклав знімок спідометра, на якому видно, що спікер не вмикав мотор і їхав в звичайному режимі.

Нагадаємо, що у березні Дмитро Разумков вже закликав разом відкрити велосипедний сезон 2021 року, покататися і підтримати здоровий спосіб життя. Спікер Ради навіть встиг поспілкуватися в мережі з «простими» велоаматорами і запросив деяких на екскурсію до себе на роботу.