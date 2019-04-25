В Естонії затвердили склад нового уряду



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Уряд Естонії

Президент Керсті Кальюланд закликала ввести стоденний період на те, щоб уряд зміг спокійно почати працювати

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд затвердила новий склад уряду, запропонований Центристською партією, партією «Вітчизна» і Консервативною народною партією (EKRE).

Про це повідомляє видання Postimees.

На урочистій церемонії заяви зробили як глава держави, так і три керівника коаліційних партій: Юри Ратас з Центристської партії, Березень Хельма з Естонської консервативної Народної Партії і Хелир-Вальдор Сеэдер з «Вітчизни».

Прем'єр-міністр Юрі Ратас заявив, що новий уряд буде працювати в ім'я благополуччя Естонії.

Президент Керсті Кальюланд закликала ввести стоденний період на те, щоб уряд зміг спокійно почати працювати. А після - ще 100 днів і ще, якщо партнери по коаліції дотримають свого слова і будуть стояти за безпеку Естонії та її основні цінності.