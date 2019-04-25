В Естонії затвердили склад нового уряду
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Президент Керсті Кальюланд закликала ввести стоденний період на те, щоб уряд зміг спокійно почати працювати
Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд затвердила новий склад уряду, запропонований Центристською партією, партією «Вітчизна» і Консервативною народною партією (EKRE).
Про це повідомляє видання Postimees.
На урочистій церемонії заяви зробили як глава держави, так і три керівника коаліційних партій: Юри Ратас з Центристської партії, Березень Хельма з Естонської консервативної Народної Партії і Хелир-Вальдор Сеэдер з «Вітчизни».
Прем'єр-міністр Юрі Ратас заявив, що новий уряд буде працювати в ім'я благополуччя Естонії.
Президент Керсті Кальюланд закликала ввести стоденний період на те, щоб уряд зміг спокійно почати працювати. А після - ще 100 днів і ще, якщо партнери по коаліції дотримають свого слова і будуть стояти за безпеку Естонії та її основні цінності.