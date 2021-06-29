Польща повернула обов’язковий карантин для українців: які є винятки

Польща запровадила обов’язковий карантин для осіб, що в’їжджають з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України

Українцям тепер доведеться проходити 10-денний карантин у Польщі

У зв’язку з пандемією коронавірусу Польща запровадила обов’язковий карантин для осіб, що в’їжджають з країн, які не входять до Шенгенської зони, зокрема з України. Зокрема, українцям тепер доведеться проходити 10-денний карантин.

Водночас у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я повідомили, що є перелік осіб, що звільняються від карантину:

після семи днів карантину при негативному результаті тесту на Covid-19;

які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;

які мають підтвердження про одужання після Covid-19;

визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;

які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.

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Нагадаємо, 9 червня вся територія України перейшла у «зелену» зону за показниками захворювання на коронавірус. З 14 червня Україна увійшла у «зелену» зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.