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    Де і коли отримати другу дозу вакцини проти Covid-19: пояснення мерії Києва

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    У Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплюють лише першою дозою - Де і коли отримати другу дозу вакцини проти Covid-19: пояснення мерії Києва
    У Центрі вакцинації в Міжнародному виставковому центрі щеплюють лише першою дозою
    Фото: Главком

    Ревакцинацію бажано робити в чітко визначений термін

    Отримання другої дози вакцини та видача свідоцтва про повну вакцинацію проти Covid-19 здійснюється тільки в закладах охорони здоров’я. На цьому наголосила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко під час ефіру на телеканалі «Київ».

    «Ті, хто отримав першу дозу щеплення проти Covid-19 у Центрі вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, або у пунктах щеплення – за другою дозою вакцини мають звернутися до закладу охорони здоров’я», – підкреслила Старостенко.

    Так, кияни мають звернутися до свого сімейного лікаря, який направить до найближчого із пунктів вакцинації, що працюють на базі центрів первинної медико-санітарної підготовки. Там же вони зможуть отримати й свідоцтво про повну вакцинацію проти Covid-19.⠀

    Старостенко також нагадала, що ревакцинацію бажано робити в чітко визначений термін. При цьому для кожної вакцини він різний. Зокрема:⠀

    • Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21-28 день,
    • CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів (у разі неможливості зробити вчасно дозволяється на 7 днів раніше),
    • Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів (у разі неможливості зробити вчасно дозволяється на 7 днів раніше).

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    Минулого тижня у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, вакцинували 4623 особи. Загалом же за тиждень у столиці вакцинували 56493 містян. На сьогодні у столиці вакциновано 223415 осіб.

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    Теги: Київ КМДА щеплення кияни вакцинація коронавірус
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    Де і коли отримати другу дозу вакцини проти Covid-19: пояснення мерії Києва