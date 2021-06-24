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    Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від «Дельти»

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    Віктор Ляшко&nbsp;підкреслив, що в Україні продовжують працювати всі протиепідемічні заходи <b></b> - Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від «Дельти»

    Віктор Ляшко підкреслив, що в Україні продовжують працювати всі протиепідемічні заходи

    Фото: Главком

    «Люди, які вакциновані, захищені», – сказав глава МОЗ

    Вакциновані українці захищені від важкого і середнього перебігу коронавірусу, викликаного індійським штамом «Дельта». Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

    «Вакцини працюють. 93% того, що у вакцинованих вірус не тікає від імунної відповіді. Люди, які вакциновані, захищені. Ми говоримо про вакцинацію, як про полегшення перебігу хвороби – немає важкого і середнього перебігу хвороби», – сказав чиновник ефірі телеканалу «Україна 24».

    Ляшко також підкреслив, що продовжують працювати всі протиепідемічні заходи – носіння масок і дотримання дистанції.

    «Перебіг більш важкий. Всі профілактичні заходи працюють. Тест-системи, які виявляють вірус, ПЛР, антиген і ІФА працюють і виявляють цей штам», – додав міністр.

    Також вчені розповіли, як в Україні вдалося виявити небезпечний штам «Дельта».

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

    Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

    Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

    За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

    До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр українці щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від «Дельти»