Ляшко пояснив, як вакциновані українці захищені від «Дельти»

«Люди, які вакциновані, захищені», – сказав глава МОЗ

Вакциновані українці захищені від важкого і середнього перебігу коронавірусу, викликаного індійським штамом «Дельта». Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

«Вакцини працюють. 93% того, що у вакцинованих вірус не тікає від імунної відповіді. Люди, які вакциновані, захищені. Ми говоримо про вакцинацію, як про полегшення перебігу хвороби – немає важкого і середнього перебігу хвороби», – сказав чиновник ефірі телеканалу «Україна 24».

Ляшко також підкреслив, що продовжують працювати всі протиепідемічні заходи – носіння масок і дотримання дистанції.

«Перебіг більш важкий. Всі профілактичні заходи працюють. Тест-системи, які виявляють вірус, ПЛР, антиген і ІФА працюють і виявляють цей штам», – додав міністр.

Також вчені розповіли, як в Україні вдалося виявити небезпечний штам «Дельта».

Нагадаємо, в Україні за добу 23 червня виявили понад 900 Covid-інфікованих.

Також зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО

За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».