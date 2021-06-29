Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві працюватиме п’ять днів

Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві приймає киян з 30 червня

Київ нарощує темпи вакцинації та лишається лідером серед регіонів у цьому напрямі

Центр вакцинації проти Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, працюватиме цього тижня 5 днів – від 30 червня до 4 липня. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Раджу зареєстрованим на щеплення у додатку «Дія» записатися на зручний час через сервіс Helsi.me та вакцинуватися без довгих очікувань у черзі», – закликала вона.

Гінзбург розповіла, що впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac. Зокрема, вакцинують тих, хто зареєструвався в додатку «Дія». Для мінімізації черги охочим щепитися пропонують також записатися через сервіс Helsi.me та прийти на конкретний час.

«Як свідчать цифри, Київ нарощує темпи вакцинації та лишається лідером серед регіонів у цьому напрямі. Така стабільність досягається, перш за все, постійним удосконаленням організації процесу. Так, якщо у перші вакцинальні вихідні люди перебували у «живій черзі», то потім ми розділили потоки і запропонували записуватися на конкретний час», – нагадала Гінзбург.

За її інформацією, містяни, зареєстровані на щеплення у «Дії», зможуть щепитися не лише у МВЦ, а й у пунктах вакцинації в Центрах первинної медико-санітарної допомоги.

«Це чергова пропозиція, скориставшись якою кияни зможуть вакцинуватися ще зручніше, практично поряд із місцем проживання. Адреси цих вакцинальних центрів та графік їхньої роботи буде незабаром оприлюднено», – повідомила директорка.

Як повідомлялося, Україна отримає в липні 7,7 млн доз вакцин проти Covid-19.

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалися 751 726 людей.

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