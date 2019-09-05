В інтернет потрапили 419 млн телефонних номерів користувачів Facebook
Були оприлюднені записи номерів користувачів зі США, В'єтнаму та Великої Британії
В інтернеті виклали базу даних з декількома сотнями мільйонів телефонних номерів користувачів Facebook.
Про це повідомляє в середу TechCrunch.
Більше 419 млн записів про номери, прив'язані до акаунтів соцмережі, і ID цих акаунтів опинилися у вільному доступі. З них 133 млн записів номерів жителів США, 50 млн записів жителів В'єтнаму, ще 18 млн - Великої Британії.
У деяких записах були імена користувачів.
У TechCrunch припустили, що відомості могли полегшити відправку спаму власникам телефонів і облікових записів.
Тим часом у Facebook вважають, що база збиралася за допомогою функції пошуку користувача за номером телефону, яка була відключена в квітні 2018 року.
До слова, соціальна мережа Facebook планує тестувати фукнцію з приховування лайків у стрічці.
Джерело: Інтерфакс-Україна