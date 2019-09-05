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    В інтернет потрапили 419 млн телефонних номерів користувачів Facebook

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    В інтернет потрапили 419 млн телефонних номерів користувачів Facebook

    Були оприлюднені записи номерів користувачів зі США, В'єтнаму та Великої Британії

    В інтернеті виклали базу даних з декількома сотнями мільйонів телефонних номерів користувачів Facebook.

    Про це повідомляє в середу TechCrunch.

    Більше 419 млн записів про номери, прив'язані до акаунтів соцмережі, і ID цих акаунтів опинилися у вільному доступі. З них 133 млн записів номерів жителів США, 50 млн записів жителів В'єтнаму, ще 18 млн - Великої Британії.

    У деяких записах були імена користувачів.

    У TechCrunch припустили, що відомості могли полегшити відправку спаму власникам телефонів і облікових записів.

    Тим часом у Facebook вважають, що база збиралася за допомогою функції пошуку користувача за номером телефону, яка була відключена в квітні 2018 року.

    До слова, соціальна мережа Facebook планує тестувати фукнцію з приховування лайків у стрічці.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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