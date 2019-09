Facebook планує приховувати лайки під дописами

Дослідниця додатків знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків

Соціальна мережа Facebook планує тестувати фукнцію з приховування лайків у стрічці.

Про це повідомляє TechCrunch.

Дослідниця додатків Джейн Манчун знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків.

