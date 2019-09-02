Facebook планує приховувати лайки під дописами
Facebook буде тестувати оновлення поступово
Дослідниця додатків знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків
Соціальна мережа Facebook планує тестувати фукнцію з приховування лайків у стрічці.
Про це повідомляє TechCrunch.
Дослідниця додатків Джейн Манчун знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків.
Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 сентября 2019 г.
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
У компанії підтвердили, що розглядають можливість тестування видалення лайків. Найближчим часом така функція не буде доступна користувачам.
Зазначається, що Facebook буде тестувати оновлення поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її не запустять.
До слова, Facebook заблокував сторінку про українську мову, де пів мільйона підписників.