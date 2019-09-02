Facebook планує приховувати лайки під дописами



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Facebook буде тестувати оновлення поступово

Дослідниця додатків знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків

Соціальна мережа Facebook планує тестувати фукнцію з приховування лайків у стрічці.

Про це повідомляє TechCrunch.

Дослідниця додатків Джейн Манчун знайшла у Facebook код, що приховує точну кількість лайків.

У компанії підтвердили, що розглядають можливість тестування видалення лайків. Найближчим часом така функція не буде доступна користувачам.

Зазначається, що Facebook буде тестувати оновлення поступово. Якщо функція зашкодить отриманню доходу від реклами, її не запустять.

До слова, Facebook заблокував сторінку про українську мову, де пів мільйона підписників.