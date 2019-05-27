В Іраку засудили до смертної кари трьох громадян Франції



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Засуджені були серед щонайменше 12 французьких громадян, яких Сирія передала Багдаду в лютому

В Іраку суд засудив до смертної кари трьох громадян Франції, визнавши їх винними у приєднанні до Ісламської держави.

Про це повідомляє The Defense Post.

Зазначається, що захоплені в Сирії демократичними силами громадяни Франції Кевін Гоно, Леонард Лопес та Салім Мачо стали першими членами IДІЛ з французьким паспортом, які отримали смертні вироки в Іраку.

Вони були серед щонайменше 12 французьких громадян, яких Сирія передала Багдаду в лютому. Засуджені мають 30 днів на подачу апеляції.

Нагадаємо, раніше Ірак пропонував судити іноземних прибічників IДІЛ, якщо їх не забиратимуть уряди країн походження, за умови, що Коаліція проти ІДІЛ оплатить судові витрати.

В Іраку вже відбулися судові засідання щодо кількох сотень іноземних членів IДІЛ, а інші перебувають у в'язниці в Багдаді, чекаючи суду.

Нагадаємо, Велика Британія позбавила підданства двох жінок, які виїхали до Сирії і вийшли заміж за бойовиків «Ісламської держави».

Джерело: Еспресо ТВ