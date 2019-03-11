Британія позбавила громадянства трьох дружин бойовиків ІДІЛ
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Двоє жінок перебувають в Сирії в полоні у курдів разом зі своїми дітьми - п'ятьма синами віком до восьми років
Велика Британія позбавила підданства ще двох жінок, які виїхали до Сирії і вийшли заміж за бойовиків «Ісламської держави».
Про це пише The Sunday Times.
За інформацією видання, мова йде про сестер Риму і Зару Ікбал віком 30 і 28 років. Наразі вони перебувають в Сирії в полоні у курдів разом зі своїми дітьми - п'ятьма синами віком до восьми років.
До цього британського громадянства позбавили 19-річну Шаміму Бегум, яка також поїхала до Сирії і вийшла заміж за бойовика ІД. Вона перебувала в сирійському таборі для біженців і хотіла повернутися до Великої Британії.
Раніше стало відомо, що дитина, яку дівчина народила в таборі в середині лютого, померла від запалення легенів. Адвокат Бегум Мохаммед Акунджі підтвердив смерть її сина та повідомив, що у нього було британське громадянство. За словами Бегум, це вже третя дитина, яку вона втратила під час перебування в Сирії. Її чоловік перебуває в полоні у курдів у цій країні.
До слова, 10 березня курди відновили наступ на останній анклав ІДІЛ у Сирії.
Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.
Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.
Бахгуз - останній бастіон «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.
На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.
Джерело: Новое Время