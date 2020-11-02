В Іспанії похоронні бюро вимагають збільшити штат працівників на тлі пандемії

В Іспанії майже 36 тисяч людей померли від ускладнень хвороби з початку пандемії

Похоронні бюро бояться, що не впораються із зростанням смертей від коронавірусу

Працівники похоронних бюро в столиці Іспанії Мадриді влаштували страйк 1 листопада. Вони побоюються, що через зростання кількості померлих від коронавірусного захворювання можуть виникнути затримки в похованнях, як це було навесні.

Про це повідомляє BBC.

Страйк відбувся якраз у День усіх святих, коли зазвичай багато людей відвідують могили близьких людей. Працівники одного похоронного бюро в Мадриді заявили, що вони потребують ще 15-20 людей для того, щоб витримати збільшення кількості померлих.

Похоронні бюро вже страйкували 29 вересня, акцію 1 листопада вони називали продовженням попереднього страйку.

Як передає El Pais, у похоронних бюро звинувачують владу в тому, що немає плану дій на випадок непередбачених ситуацій, який міг би запобігти «утворенню імпровізованих моргів, кремації померлих за сотні кілометрів від міста», як на початку епідемії. Працівники просять, щоб місцева влада також надала засоби захисту тим, хто ховає інфікованих.

Іспанія опинилась на другому місці серед країн Європи за кількістю підтверджених випадків. За весь час там виявили 1,1 млн хворих на коронавірус, з них майже 36 тисяч людей померли від ускладнень та 150 тисяч успішно одужали. Восени в Іспанії, як майже по всьому світу, спостерігають повторне зростання кількості хворих.

Через це уряд продовжив дію надзвичайного стану в країні до травня 2021 року, місцевій владі дозволили вводити комендантські години та обмеження поїздок між регіонами.

Разом з тим в Іспанії тривають протести проти карантинних обмежень, і вони переросли в сутички з поліцією.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

Також в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.

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