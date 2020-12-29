Українські вчені оприлюднили прогноз поширення Covid-19 на період новорічних свят

До 11 січня захворюваність на Covid-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день ─ НАН України

Національна академія наук оприлюднила прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на період новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба НАН.

Зазначається, що до 11 січня захворюваність на Covid-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.

Згідно з прогнозами, середня кількість нових випадків коронавірусу буде дорівнювати 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня.

«У період з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6173-7285 нових випадків Covid-19. При цьому відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився і становить 29%», ─ йдеться у повідомленні.

У НАН наголосили, що показники поширення епідемії в Україні за останній тиждень продовжують знижуватися.

«На зниження статистики коронавірусу впливають додаткові вихідні дні», – стверджують науковці.

Як повідомлялося, в Україні за добу, 28 грудня, зафіксовано 6 988 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081, проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.