Скільки «ковідних» ліжок у лікарнях Київщини вже під’єднані до кисню

На Київщині «ковідних» хворих приймають у 27 лікарнях

У госпітальних базах Київської області до кисню підключили 94% ліжко-місць, визначених для лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомив 29 грудня очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

«На Київщині «ковідних» хворих приймають у 27 лікарнях. У сумі вони розраховані на 2865 інфекційних ліжок. 94% із них уже забезпечені киснем. Прагнемо покрити 100% і впевнено до цього рухаємось», – наголосив він.

Наразі 1575 ліжко-місць під’єднали до централізованої кисневої мережі, а 1119 – до кисневих концентраторів.

Також голова облдержадміністрації повідомив, що наразі 1165 жителів області, у яких діагностували коронавірус, отримують кисневу підтримку. Відповідно ще 1529 ліжок із киснем залишаються поки що вільними.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 29 грудня у Київській області зафіксовано 57912 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 298 нових хворих.Від початку епідемії одужали від коронавірусу 32341 особа (за добу 537), померли 941 людина (за добу 7).

Коронавірус в Україні

Всього 1037362

Одужали 681835

Хворіють 337446

Померли 18081

Копіювати код для вставки

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1037362 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 28 грудня зафіксовано 6988 хворих на коронавірус.