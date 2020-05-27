В Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 33 тисячі



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Із симптомами коронавірусу в Італії госпіталізовані 7 729 пацієнтів, з них 505 перебувають в реанімації Фото: theconversation.com

За минулу добу від коронавірусу в Італії померли 117 людей

В Італії з початку епідемії коронавірусу кількість летальних випадків серед інфікованих перевищила 33 тисячі.

Про це повідомляє Corriere dela Serra.

За минулу добу від коронавірусу в Італії померли 117 людей, в результаті чого загальне число склало 33 072.

Половина смертей за добу зафіксована в Ломбардії (58), при цьому вісім регіонів - Марке, Абруццо, Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста, Калабрія, Молізе, Базиліката - та провінція Больцано без нових жертв.

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Кількість нових випадків коронавірусу зросла на 584, і загалом з березня було інфіковано 231 139 осіб. Днем раніше зафіксовано 397 нових випадків зараження.

На сьогодні в Італії підтверджено 50 966 активних випадків інфекції. Із симптомами госпіталізовані 7 729 пацієнтів, з них 505 перебувають в реанімації.

Зазначимо, за даними Worldometer, станом на 27 травня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі перевищила 5,704 млн, з них 352,7 тис. летальних випадків, 2,447 млн людей одужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.