Французький дизайнер запропонував несподіване рішення для відновлення роботи ресторанів в умовах пандемії



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Розміри індивідуального ковпака 80×70 см, також Герньон передбачає, що можна робити також ковпаки для пар і навіть сімейні ковпаки

Ідея дизайнера полягає в тому, щоб розвісити над столами за кількістю місць прозорі ковпаки, більше схожі на абажури

Французький дизайнер Крістоф Герньон запропонував концепцію підвісних ковпаків із плексигласу Plex’eat, що дозволяє звести до мінімуму ризик заразитися коронавірусом під час відвідування ресторану. Про це повідомляє Dezeen.

Зазначається, що ідея дизайнера полягає в тому, щоб розвісити над столами за кількістю місць прозорі ковпаки, більше схожі на абажури.

«У них буде достатньо місця, щоб з комфортом їсти і пити. Пластик же вбереже відвідувачів від вірусу, який передається повітряно-крапельним шляхом, і допоможе ресторанам і барам забезпечити вимоги соціального дистанціювання», - йдеться у повідомленні.

Розміри індивідуального ковпака 80×70 см, також Герньон передбачає, що можна робити також ковпаки для пар і навіть сімейні ковпаки.

Ресторанний бізнес став одним із найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу не тільки в Україні, але і в світі. Після майже трьох місяців карантину США і європейські країни поступово послаблюють заборони — ресторани з безліччю обмежень починають відновлювати роботу. Так, в Україні ось уже два тижні дозволено приймати відвідувачів на літніх майданчиках.

Нагадаємо, на початку травня ресторан з Амстердама запропонував незвичайну конструкцію столів для роботи в умовах коронавірусу.

Як повідомлялося, Єврокомісія зібрала 9,5 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу

Нагадаємо, 4 травня Єврокомісія провела глобальну відеоконференцію-марафон зі збору коштів на розробку вакцини та ліків від коронавірусу. Того дня зібрали 7,4 млрд євро. З цієї суми, внески країн ЄС складають понад 4 мільйони євро.

Після того країни та окремі організації і приватні особи продовжили долучатися до ініціативи.

До відома, станом на 26 у світі з початку епідемії зафіксовано 5 495 061 інфікованих коронавірусом. З них померли 346 232 людини, одужали - 2 231 738 людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 662 302), Бразилія (374 898), Росія (353 427), Велика Британія (262 547), Іспанія (235 400), Італія (230 158), Франція (183 067), Німеччина (180 600) і Туреччина (157 814).



В Україні станом на 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

Коронавірус в Україні

Всього 21584

Хворіють 13365

Одужали 7575

Померли 644

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Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин.