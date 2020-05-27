Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіло понад 300 людей



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321 людина захворіла на коронавірус в Україні за добу Фото: Укрінформ

Від початку пандемії в Україні померли 658 людини

Станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу. За минулу добу заразилась 321 людина.

Такі дані наводить аналітична панель щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

Зазначимо, що станом на 26 травня в Україні було лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.



