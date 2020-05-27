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    Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіло понад 300 людей

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    <span>321 людина захворіла на коронавірус в Україні за добу&nbsp;</span> - Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіло понад 300 людей
    321 людина захворіла на коронавірус в Україні за добу 
    Фото: Укрінформ

    Від початку пандемії в Україні померли 658 людини

    Станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу. За минулу добу заразилась 321 людина.

    Такі дані наводить аналітична панель щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

    Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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    Зазначимо, що станом на 26 травня в Україні було лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

     Читайте також: «Плаквеніл» – панацея чи отрута? Українська медицина потрапила у пікантне становище


    хвороби коронавірус
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