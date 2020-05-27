Коронавірус в Україні: за минулу добу захворіло понад 300 людей
Від початку пандемії в Україні померли 658 людини
Станом на 27 травня в Україні зафіксовано вже понад 21,9 тис. випадків коронавірусу. За минулу добу заразилась 321 людина.
Такі дані наводить аналітична панель щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.
Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.
Зазначимо, що станом на 26 травня в Україні було лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.
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Всього21905
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Хворіють13252
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Одужали7995
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Померли658
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.