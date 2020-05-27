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    Оперативні дані МОЗ. Від коронавірусу за добу померли 14 українців

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    Оперативні дані МОЗ. Від коронавірусу за добу померли 14 українців

    В Україні за час пандемії захворіло 21 905 людей

    Станом на ранок 27 травня в Україні виявлено 321 новий випадок захворювання на коронавірус. Померли від хвороби - 14 людей. Це менше, ніж напередодні, коли МОЗ зафіксувало 21 летальний випадок. Всього від початку пандемії в Україні померли 658 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в МОЗ. 

    Загалом на Covid-19 в Україні захворіло 21 905 людей. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

    Усього в Україні досліджено 312 532 зразки методом ПЛР.

    Захворіли на коронавірус за весь цей час 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні перебували 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 932 (500 одужали);
    • Волинська обл. — 814 (207 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 905 (212 одужали);
    • Донецька обл. — 155 (74 одужали);
    • Житомирська обл. — 660 (340 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1104 (352 одужали);
    • Запорізька обл. — 420 (231 одужав);
    • Івано-Франківська обл. — 1327 (711 одужали);
    • м. Київ — 2739 (442 одужали);
    • Київська обл. — 1474 (322 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 489 (382 одужали);
    • Луганська обл. — 45 (36 одужали);
    • Львівська обл. — 1443 (322 одужали);
    • Миколаївська обл. — 281 (136 одужали);
    • Одеська обл. — 853 (150 одужали);
    • Полтавська обл. — 267 (243 одужали);
    • Рівненська обл. — 1514 (701 одужав);
    • Сумська обл. — 166 (130 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1126 (816 одужали);
    • Харківська обл. — 959 (223 одужали);
    • Херсонська обл. — 177 (149 одужали);
    • Хмельницька обл. — 381 (130 одужали);
    • Черкаська обл. — 393 (291 одужав);
    • Чернівецька обл. — 3144 (842 одужали);
    • Чернігівська обл. — 137 (53 одужали).

    Також нагадаємо, що за повідомленням МЗС, станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

     Читайте також: «Плаквеніл» – панацея чи отрута? Українська медицина потрапила у пікантне становище


    Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби коронавірус
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