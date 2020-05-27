Оперативні дані МОЗ. Від коронавірусу за добу померли 14 українців



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В Україні за час пандемії захворіло 21 905 людей

Станом на ранок 27 травня в Україні виявлено 321 новий випадок захворювання на коронавірус. Померли від хвороби - 14 людей. Це менше, ніж напередодні, коли МОЗ зафіксувало 21 летальний випадок. Всього від початку пандемії в Україні померли 658 людини. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу в МОЗ.

Загалом на Covid-19 в Україні захворіло 21 905 людей. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

Усього в Україні досліджено 312 532 зразки методом ПЛР.

Захворіли на коронавірус за весь цей час 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні перебували 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Загалом випадки підтверджено: Вінницька обл. — 932 (500 одужали);

Волинська обл. — 814 (207 одужали);

Дніпропетровська обл. — 905 (212 одужали);

Донецька обл. — 155 (74 одужали);

Житомирська обл. — 660 (340 одужали);

Закарпатська обл. — 1104 (352 одужали);

Запорізька обл. — 420 (231 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1327 (711 одужали);

м. Київ — 2739 (442 одужали);

Київська обл. — 1474 (322 одужали);

Кіровоградська обл. — 489 (382 одужали);

Луганська обл. — 45 (36 одужали);

Львівська обл. — 1443 (322 одужали);

Миколаївська обл. — 281 (136 одужали);

Одеська обл. — 853 (150 одужали);

Полтавська обл. — 267 (243 одужали);

Рівненська обл. — 1514 (701 одужав);

Сумська обл. — 166 (130 одужали);

Тернопільська обл. — 1126 (816 одужали);

Харківська обл. — 959 (223 одужали);

Херсонська обл. — 177 (149 одужали);

Хмельницька обл. — 381 (130 одужали);

Черкаська обл. — 393 (291 одужав);

Чернівецька обл. — 3144 (842 одужали);

Чернігівська обл. — 137 (53 одужали).

Також нагадаємо, що за повідомленням МЗС, станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.



