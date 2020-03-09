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    В Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти: шестеро загиблих

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    Карантин через коронавірус призвів до тюремного бунту в Італії - В Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти: шестеро загиблих
    Карантин через коронавірус призвів до тюремного бунту в Італії

    Ув’язнені підпалили камеру після того, як їм повідомили про зупинку візитів до тюрми

    Шестеро людей загинули під час тюремних безладів в Італії, які виникли на знак протесту проти обмежень, введених для боротьби з коронавірусом.

    Про це повідомляє BBC.

    Чиновники кажуть, що ув’язнені підпалили камеру в північному місті Модена після того, як їм повідомили про зупинку візитів до в’язниці. Вважається, що принаймні двоє з загиблих мали передозування наркотиками.

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    В Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти: шестеро загиблих
    В Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти: шестеро загиблих
    В Італії на тлі коронавірусу спалахнули тюремні бунти: шестеро загиблих

    Бунт розпочався в неділю, коли шістдесят в'язнів підпалили в'язницю, намагаючись втекти. Їм сказали, що родичі та друзі не зможуть навідувати їх через заходи боротьби з коронавірусом.

    Співробітникам правоохоронних органів вдалося зупинити втечу 500 ув'язнених. Однак деякі змогли проникнути в медпункт і дісталися до метадону та інших препаратів. 

    Загалом, за даними Reuters, ув'язнені в чотирьох італійських в'язницях повстали через нові правила, покликані допомогти стримати коронавірус. Введення нових правил, які включають заборону на побачення з родичами, призвело до хаосу в тюрмах Неаполя, Модени, Фрозіноне і Александрії.

    Водночас ув'язненим було дозволено зв'язуватися з відвідувачами телефоном або іншими дистанційними способами

    В результаті заворушень кілька співробітників в'язниць отримали поранення.

    За останніми даними, в Італії від коронавірусу загинули 366 людей.

    Також нагадаємо, що станом на 9 березня кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч.

    Італія протест в'язниця хвороби коронавірус
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