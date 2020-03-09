Епідемія коронавірусу: кількість хворих у світі перевищила 108 тисяч



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Від коронавірусу вилікувалися понад 60 тис. людей у світі

Станом на ранок понеділка, 9 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі досягла 108,568 тис. осіб. Про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

При цьому на материковий Китай припадає 80,735 тис. підтверджених випадків захворювання, за його межами кількість заражених досягла 27,833 тис., збільшившись за минулу добу більш ніж на 3,5 тис. випадків.

Усього в світі налічується 3,813 випадків смерті від коронавірусу, на материковій частині Китаю - 3,119 тис. випадків.

У Південній Кореї кількість хворих досягла 7,382 тис. (51 випадок смерті), Італії - 7,375 тис. (366), Ірані - 6,566 тис. (194), Франції - 1,126 тис. (19), на території Японії, включно з пасажирами і екіпажем круїзного лайнера в Йокогамі - 1,159 тис. (14), Німеччині - 795, Іспанії - 374 (8), Великій Британії - 273 (3), Нідерландах - 265 (3), Швейцарії - 228 (1), США - 213 (19) , Бельгії - 200, Сінгапурі - 150, Швеції - 240, Гонконгу - 114 (3), Норвегії - 113, Австрії - 104.

Три смерті зафіксовані в Австралії при 74 інфікованих, чотири - в Іраку при 54 інфікованих, по одному смертельному випадку - в Таїланді, Єгипті, Сан-Марино, Аргентині, на Тайвані і Філіппінах.

Менше 100 випадків зараження зареєстровано в 88 країнах світу.

Всього в світі вилікувалися понад 60 тис. людей.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України випустило рекомендації громадянам у зв'язку із поширенням у світі коронавірусу Covid-19.

У МЗС наполягають на потребі дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України - з детальнішою інформацією можна ознайомитися на сайті МОЗ за цим посиланням.

Як відомо, 8 березня у Житомирі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

До слова, в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Натомість президент Португалії проведе два тижні на карантині через коронавірус.