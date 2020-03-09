Усі найближчі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи можуть відбутися без глядачів



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Незвична Ліга Чемпіоноів - вже цього вівторка ПСЖ

У вівторок, 10 березня, єврокубки повертаються, але у незвичному форматі а-капелло

Вже відомо, ще без глядачів будуть грати ПСЖ і «Боруссія», а про заборону для глядачів на матчі «Валенсія» - «Аталанта» було відомо зазделегідь.

ПСЖ повністю продезінфікував свій красень-стадіон, щоб його допустили до гри й дозволили прийти уболівальникам, але клубу відмовили.

Також, швидше за все, не буде глядачів на матчі «Барселона» – «Наполі». Але поки що рішення не прийнято. Уряд автономії поки у роздумах.

УЄФА оголосив про вжиття заходів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в світі.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, прийнято рішення скасувати передматчеві рукостискання в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

УЄФА вдався до такого кроку відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка порадила це через епідемію коронавірусу. Про скасування цієї заборони повідомлять окремо.