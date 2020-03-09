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    Усі найближчі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи можуть відбутися без глядачів

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    Незвична Ліга Чемпіоноів - вже цього вівторка - Усі найближчі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи можуть відбутися без глядачів
    Незвична Ліга Чемпіоноів - вже цього вівторка
    ПСЖ

    У вівторок, 10 березня, єврокубки повертаються, але у незвичному форматі а-капелло

    Вже відомо, ще без глядачів будуть грати ПСЖ і «Боруссія», а про заборону для глядачів на матчі «Валенсія» - «Аталанта» було відомо зазделегідь.

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    ПСЖ повністю продезінфікував свій красень-стадіон, щоб його допустили до гри й дозволили прийти уболівальникам, але клубу відмовили.

    Також, швидше за все, не буде глядачів на матчі «Барселона» – «Наполі». Але поки що рішення не прийнято. Уряд автономії поки у роздумах.

    УЄФА оголосив про вжиття заходів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в світі.

    Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, прийнято рішення скасувати передматчеві рукостискання в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

    УЄФА вдався до такого кроку відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка порадила це через епідемію коронавірусу. Про скасування цієї заборони повідомлять окремо.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Наполі ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен ФК Валенсія коронавірус
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