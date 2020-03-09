Усі найближчі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи можуть відбутися без глядачів
У вівторок, 10 березня, єврокубки повертаються, але у незвичному форматі а-капелло
Вже відомо, ще без глядачів будуть грати ПСЖ і «Боруссія», а про заборону для глядачів на матчі «Валенсія» - «Аталанта» було відомо зазделегідь.
ПСЖ повністю продезінфікував свій красень-стадіон, щоб його допустили до гри й дозволили прийти уболівальникам, але клубу відмовили.
Також, швидше за все, не буде глядачів на матчі «Барселона» – «Наполі». Але поки що рішення не прийнято. Уряд автономії поки у роздумах.
УЄФА оголосив про вжиття заходів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу в світі.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, прийнято рішення скасувати передматчеві рукостискання в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.
УЄФА вдався до такого кроку відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка порадила це через епідемію коронавірусу. Про скасування цієї заборони повідомлять окремо.