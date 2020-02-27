В Італії від коронавірусу Covid-19 вже вилікувалися 42 людини



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Наразі всі зусилля італійської влади спрямовані на те, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу

Станом на 27 лютого в Італії зафіксовано 528 випадків зараження новим коронавірусом

42 людини вилікувалися від нового коронавірусу в Італії, де його спалах нині є найбільшим у Європі.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту уряду Італії.

За даними департаменту, станом на 12:00 27 лютого в Італії зафіксовано 528 випадків зараження новим коронавірусом. У лікарні госпіталізували 158 людей, 37 перебувають у реанімації, а ще 279 — ізольовані у своїх домівках.

Також станом на 27 лютого в Італії від коронавірусу померло 14 людей.

Зазначимо, що така кількість хворих в Італії є найбільшою з-поміж усіх країн Європи. Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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