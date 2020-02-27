«Укрзалізниця» облаштувала на вокзалах приміщення для пасажирів з підозрами на коронавірус



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На 19 вокзалах облаштували спеціальні медичні пункти

У потягах пасажирам вже вимірюють температуру

«Укрзалізниця» підготувала план заходів для профілактики завезення та поширення коронавірусу Covid-19 в Україну. Вони, зокрема, стосуються облаштування на вокзалах спеціальних приміщень, медичних пунктів та проведення навчань для персоналу.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Там зазначають, що вже провели інструктажі персоналу, підготували засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах на випадок виявлення людей із симптомами респіраторних захворювань.

На 19 вокзалах вже облаштували медичні пункти, які обладнали необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих.

Йдеться про вокзальні станції Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Також на п’яти вокзалах організували приміщення для тимчасової ізоляції людей із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

Також в «Укрзалізниці» повідомляють, що закупили 10 тисяч респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок та понад тисячу захисних окулярів. Також закуповують антисептики для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Крім того, з наступного тижня по всій Україні розпочнуть проводити тренінги для працівників «Укрзалізниці», на яких опрацюють алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами коронавірусу.

«Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів», — додали в компанії.