Михайло Радуцький: Держава має план щодо коронавірусу – звичайні лікарні ставатимуть інфекційними, міста перекриватимуться

Михайло Радуцький: Є три етапи урядового плану запобігання поширенню коронавірусу. На останньому – звичайні лікарні перетворюватимуться на інфекційні Зображення: pravda.com.ua

«Будь-які симптоми застуди – це привід перевірити людину на коронавірус»

Кількість хворих на коронавірус у світі вже перевищила 80 тисяч, а кількість померлих наближається до 3 тисяч. Переважна більшість тих, хто захворів, заразилися у Китаї. Останні дні випадки зараження часто фіксуються і в Європі. Хворих на небезпечну інфекцію на сьогодні вже виявлено у 19 країнах Старого світу.

Україна також бореться із розповсюдженням небезпечної хвороби. Нині в усіх аеропортах країни, а також у прикордонних зонах у громадян перевіряють температуру. Насамперед це стосується тих, хто прибуває з країн, де зафіксовано випадки зараження. Уряд створив штаб протидії поширенню інфекції, а також відновив посаду головного санітарного лікаря країни.

В інтерв’ю «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, як держава захищає громадян від коронавірусу, чим ця інфекція відрізняється від грипу, як система державних лікарень працюватиме у разі епідемії та чому Україна не закуповує «Абідол», яким у Китаї лікують смертельну інфекцію.

Рішення відправити евакуйованих із Китаю до Нових Санжар виглядало як спонтанне. Якщо завтра виникне потреба евакуювати українців з Італії, куди повезуть їх? Чи є визначений перелік лікарень, санаторіїв для цього, за яким критерієм їх обрали?

Нічого спонтанного не було. Коли було ухвалене рішення про евакуацію, ми розуміли, що чекаємо літак із Китаю, уряд і спеціально створений штаб підготували чотири адреси, Нові Санжари були серед них. Хочу підкреслити, що ми не хворих людей кудись відправляли, це здорові люди, які мають пройти обсервацію упродовж 14 днів інкубаційного періоду.

Хіба принципово, які ще санаторії окрім Нових Санжар є в переліку? Не думаю. Вже є Нові Санжари, навіщо ми будемо зараз хвилювати людей, мешканців інших районів. На сьогодні є чіткий план і алгоритм дій, який розробив уряд. Цей штаб особисто очолює прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Штаб діє у тісній співпраці з РНБО та з усіма міністерствами, які за це відповідають. Є план місць, де може проводитися обсервація у разі потреби, є план із розташуванням лікарень, де перебуватимуть хворі. Сказати, що у світі якась країна готова на 100% до боротьби з вірусом, буде неправдою. Зараз Італія і США виявилися на 100% не готові. А Україна усе робить для того, щоб максимально бути готовою. Наша держава усе робить, спираючись на рекомендації ВООЗ, яка є на сьогодні головною організацією у світі, що опікується боротьбою з поширенням епідемії.

«Усі, хто мають долучитися, знають про цей план»

Чи бачили ви самі цей урядовий план дій, з чого він складається?

Я обізнаний із цим планом, він є на папері, я його бачив. Більше вам скажу. Усі, хто має відношення до забезпечення здоров’я наших громадян, обізнані з цим планом, зокрема й лікарі. Не йтиметься про всіх лікарів. Кого саме і скільки, вирішуватиметься залежно від кількості заражень. Скажу, що план має три хвилі. Якщо йтиметься про останню, то на цьому етапі передбачається, що звичайні лікарні перетворюватимуться на інфекційні, і це вже буде надзвичайний стан.

Держава також розробила чіткий план і щодо перекриття міст, якщо, не дай боже, потрібно буде запроваджувати карантин. Національна гвардія, Національна поліція, лікарі, всі, хто мають долучатися, знають про цей план.

Громадяни мають знати й бути спокійними: такий план існує, сумбурності ніякої немає. Чому мені особисто більше подобається обраний варіант Нових Санжар для обсервації? Це санаторій, який належить Національній гвардії, персонал цього санаторію більш звиклий до виконання військових команд. Я був у цьому санаторії, коли там уже були розміщені евакуйовані люди. Усередину не заходив, до людей, але з умовами ознайомився, дивився під’їзди. Він розташований більш-менш далеко від житлових будинків, у нього є два виїзди, він відокремлений. А найголовніше, що є в Нових Санжарах, так це окрема система водопостачання і каналізація, що дає змогу повністю дезінфікувати продукти життєдіяльності людини.

В інтерв’ю «Главкому» селищна голова Нових Санжар Інна Коба висловлювала стурбованість тим, що каналізація цієї медустанови під’єднана до міської мережі, а житлові будинки поруч із об’єктом.

Мова про систему із загальною встановленою дезінфікуючою станцією, яка повністю усе знезаражує. Невже ви думаєте, що хтось би ризикнув здоров’ям і життям людей? Медустанова Нацгвардії у Нових Санжарах дійсно не спеціалізований заклад для інфікованих. Це заклад для здорових людей, у даному випадку це просто місце обсервації. Сьогодні розплодилося купа експертів, які питають, а чому евакуйованих не розмістили в інфекційній лікарні? А навіщо здорових людей розміщувати в інфекційній лікарні?

Чи є сьогодні у МОЗ стратегія підготовки всього населення України до епідемії? Як діяти людям?

Якщо ви відчуваєте симптоми застуди, маєте головний біль, погане самопочуття, йдіть до сімейного лікаря. Сімейні лікарі мають чітку інструкцію, як діяти. Зараз друкуються інструкції для пацієнтів поліклінік і лікарень. Так, із затримкою це відбувається, бо місцева влада трохи загальмувала цей процес, але скоро спеціальні листівки з інструкціями про заходи профілактики з’являться на дверях сімейних лікарів.

Що в них буде написано, назвіть найголовніше?

Мийте руки! Там будуть написані універсальні речі, нагадування, чого слід дотримуватися.

А як це стосується коронавірусу?

У світі нічого нового не вигадали щодо цього вірусу. Його ознаки – висока температура, нежить.

То як розрізнити, де грип, а де коронавірус, якщо ознаки схожі?

Весь світ відштовхується від того, що будь-які симптоми застуди – це привід перевірити людину на коронавірус.

Джерело: moz.gov.ua

Центр громадського здоров’я повідомив, що на початковому етапі Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні тисячу тест-систем для виявлення коронавірусу Covid-19. Українські виробники нібито також запропонували свої аналоги. Скільки сьогодні держава має таких тестів? Чи вистачить їх для того, аби перевірити усіх громадян із нежитем і високою температурою?

Насправді нам надали 950 наборів, а це 3000 тестів, тобто саме стільки людей можна перевірити. До того ж, у нас вже зареєстровано дві українські тест-системи, тобто наявних тестів нині вже набагато більше. Наприклад, людей у Нових Санжарах перевіряли українськими тестами. Вірусу в них не виявили. До того, як у нас з’явилися ці тести, для виявлення коронавірусу хворий перевірявся на всі відомі вірусні інфекції, різні штами грипу, наприклад. І якщо все не підтверджувалося, але ознаки застуди не зникали, тоді вже була підозра на коронавірус і робили відповідне тестування. Таке дослідження тривало кілька днів. Зараз усе набагато швидше. Нещодавно пройшла інформація, що начебто в Олександрівській лікарні з’явилася людина з коронавірусом. От щодо цієї людини якраз проводили дослідження на зараження на різні віруси.

Депутатка Олександра Устінова заявляє, що українські тести насправді є неперевіреними російськими тестами, які має намір закуповувати Україна. Ви розібралися в цій історії, що насправді сталося?

Так, я бачив її заяву. Нехай це питання розглядає РНБО, СБУ. До цього ані МОЗ, ані наш парламентський комітет не мають стосунку .

Так чи так, цих тестів явно менше за потенційну потребу. За яким пріоритетом вони розподілені по лікарнях?

Пріоритетів щодо регіонів немає, бо всі українці рівні. Усе підраховується залежно від кількості населення. Так чи так, ми розуміємо, як, що, де, коли та куди буде доставлятися в разі потреби. Щодо засобів захисту, то сьогодні почалася паніка: з аптек зникли маски.

Китай уже заявив, що «Абідол» допомагає від коронавірусу. В Україні вже є цей препарат?

У нас є «Аміксин», є інші препарати. Наразі ВООЗ не підтверджує ефективність дії «Абідолу» щодо коронавірусу. Ми дуже чекаємо, щоб це підтвердилося офіційно. Тільки-но ВООЗ визнає ці ліки дієвими, ми будемо також домовлятися, щоб вони в нас були. Так само як і вакцини, усі розробляють і Україна зокрема. З Таїланду є інформація про те, що вони досягли позитивного результату в лікуванні хворих. Давали їм у комбінації антивірусні препарати і таблетки проти ВІЛ. Але це радше виняток. Сьогодні світ робить усе для того, щоб не було пандемії. І є гарні новини. Наприклад, у доповіді команди з ВООЗ, яка повернулася з перевірки з Китаю, ідеться про те, що пік захворюваності минув, вона пішла на спад. З потеплінням, думаю, знижуватиметься кількість захворювань.

Чи отримує Україна з Китаю інформаційну допомогу? Наприклад, чіткі дані щодо симптоматики?

У світі всю інформацію про те, де є ця біда, збирає Всесвітня організація охорони здоров’я. Їхньої інформації цілком достатньо.

Голова міжнародної групи експертів ВООЗ у Китаї Брюс Ейлворт каже, що більшість країн не готові протистояти пандемії. І додає, що далеко не у всіх є така система епідемнагляду за хворобами, як у Китаї, що постраждав від спалаху атипової пневмонії у 2002–2003 роках. Наша держава також поміж тих, які не готові?

У нас зробили дуже непогану річ, коли реформували Санепідемслужбу. Багато функцій під час реформи передали до Держспоживнагляду, але частина функцій, які стосуються санепіднагляду, десь застрягла. Однак на сьогодні вже відновлено посаду головного санітарного лікаря. За урядовим рішенням, 26 лютого її обійняв заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Нам сьогодні закидають, що, мовляв, ми відтворюємо корупційні схеми санепідемстанцій. Дійсно, це була не дуже однозначна організація свого часу. Але ми відтворюємо сьогодні тільки одне – посаду головного санітарного лікаря, який, чекаючи на рішення уряду та скликання штабу, одним своїм підписом матиме право запровадити карантин, наприклад у місті Києві. І це дуже важливо, бо саме під час таких викликів потрібно дуже швидко ухвалювати подібні рішення.

Віктор Ляшко – це вдалий вибір?

Знаючи пана Ляшка, скажу, що це дуже фахова людина. Він ніколи не був головним санітарним лікарем, але він є автором закону(мова про законопроєкт «Про систему громадського здоров’я»), який ми будемо ухвалювати, де є питання епідеміологічної безпеки. Мені принципово, що він вільно розмовляє англійською, а сьогодні у нас основним джерелом, звідки ми отримуємо якісь настанови, поради, є ВООЗ. Вони, нажаль, не розмовляють українською. Для нас дуже важливо, щоб людина, яка опікуватиметься цим питанням і контактувати з ВООЗ, володіла англійською.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький

Чи варто окрім повернення посади головного санітарного лікаря повернути систему підготовки, зокрема інфекціоністів, в університетах? Що для цього слід зробити?

Систему підготовки санітарних лікарів варто повертати. Цим також зараз займатимемося. У зв’язку з тим, що була ліквідована Санепідемслужба, університетам не було сенсу готувати таких фахівців. Санітарні лікарі, які були, нікуди з країни не виїхали. Кого можливо, будемо повертати до тієї роботи, яку вони виконували раніше, бо це – фахівці. Їх нині не дуже багато, щоправда, залишилося, адже є такі, хто змінив уже професію. Процес підготовки лікарів займає п’ять років, а у нас уже три роки не готують відповідних фахівців. Тут не питання, як нова структура називатиметься – санепідемстанція чи якось по-інакшому. Питання в тому, що епідеміологи країні потрібні.

Якщо ви проти повернення санепідемстанцій, то якою має бути ця нова структура?

Точно не в тому вигляді, якою вона була раніше. Раніше санепідемстанція видавала дозволи на будівництва. Але де будівництва, а де санепідеміологічна безпека? Для цього є Держспоживнагляд (Держспоживслужба), їм тоді дуже багато функцій (після ліквідації Санепідемстанції) передали при прем’єрі Арсенієві Яценюку. Нагадаю вам, що санепідемстанції тоді ліквідували через велику корупційну складову. Занедбану функцію санепідеміологічної безпеки варто терміново повертати.

«Запасів противірусних препаратів на 37 мільйонів громадян не вистачить»

Як влада комунікує з Аптечною професійною асоціацією, адже вже є дефіцит респіраторів? Чого достатньо, а чого ні в аптеках?

Аптеки – це приватна власність, бізнес, за який держава не може відповідати. Те, що потрібно для держави, ми не з аптек комерційних закуповуємо, а у виробників. Я розумію, що сьогодні в аптеках є ажіотаж. Згадайте «Таміфлю» (у 2009 році у зв’язку з епідемією так званого свинячого грипу в Україні виник ажіотаж навколо препарату «Таміфлю». – «Главком»). Десь медійники до цього долучилися – піднімають паніку, десь ми погано комунікуємо, недопрацьовуємо – уряд, комітет Верховної Ради або голови областей. Ми розуміємо, що у нас є в Держрезерві.

Так а що там є?

Я не можу людям заборонити купувати в аптеках те, що вони вважають за потрібне. Для інфекційних лікарень, для місць обсервації у нас запаси є. Ми ці запаси поповнюємо, уряд це постійно робити. Плюс до нас нині звертаються багато благодійних фондів із пропозиціями допомогти. Ми не відмовляємося. Зараз один із благодійних фондів хоче нам надати один мобільний бокс. В Україні наразі жодного такого немає. Не можу сказати, що без цього нам геть не обійтися, але він точно не завадить. Сказати, що у нас є запаси противірусних препаратів на дві епідемії, я також не можу, все ж на 37 мільйонів громадян не вистачить.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Прем’єр Олексій Гончарук днями повідомив про наявність понад 2000 інфекційних боксів для потенційних заражених коронавірусом. У яких лікарнях вони є, чи достатньо їх?

Інфекційна лікарня не може існувати, якщо у неї немає боксового відділення. Це палата, яка за правилами має бути одномісною, але може бути двомісною, якщо у пацієнтів один і той самий вірус. Так от ця палата має окремий вихід на вулицю, щоб інфекційні хворі не перетиналися з іншими хворими на території лікувального комплексу. Такий бокс також має окремий вхід для постачання їжі, а також має бути забезпечений припливно-витяжною вентиляцією. Саме це і є спеціалізованим інфекційним боксом.

Чи цікавилися ви станом цих боксів, чи забезпечені вони необхідною апаратурою?

Я не кажу про те, що в них у всіх проведений євроремонт. Але все, що потрібно мати у боксі, у них є. В Олександрівській лікарні Києва хороші умови, бо вона готувалася до футбольного Євро-2012. Знаєте, я ж не з Марсу впав до парламентського комітету, мені ці бокси перевіряти не потрібно, я знаю, які є у Києві, я був у Полтаві, також бачив. Ми їздимо регіонами. До речі, наш комітет один із небагатьох у Верховній Раді 9 скликання, який почав їздити по регіонах, як то кажуть, виходимо в поля. Комітети вже проводили у Житомирі, Чернігові, Херсоні. Наступного місяця вирушимо до Кропивницького.

Чи достатньо є рекомендованих ВООЗ комбінезонів, окулярів, рукавичок для медперсоналу?

Є Держрезерв, де все необхідне зберігається. Так, можливо, не всі захисні комбінезони, які ми бачимо сьогодні на картинках, у нас є, але вони є. До речі, в одному з телеефірів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков демонстрував один із таких комбінезонів. Ми постійно докуповуємо. На засіданні 26 лютого якраз розглядалося питання, щоб докупити такі комбінезони. Жодна країна не готова на 100% до боротьби з цим вірусом. У мене є навіть запис розмови з Джеком Ма (найбагатша людина Китаю, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group), який просив у України знайти захисні маски для Китаю. До речі, усі ці маски 3М з респіратором, які у нас на ринку, виготовляються в Китаї. Дійсно, сьогодні є їх дефіцит в аптеках.

«Ми не відчуваємо, що сьогодні в нас у Києві немає міністра»

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька нині перебуває в обсервації у Нових Санжарах. Багато хто критикує її рішення приєднатися до евакуйованих із Китаю. Чи зрозуміли ви для себе, що корисного від такого кроку і як він може запобігти поширенню хвороби?

Ви ж під час роботи користуєтеся диктофоном, смартфоном. А у міністерки ще є селекторний зв’язок, у неї ще є заступники. Сьогодні в сучасному світі те, що міністерка перебуває в тому чи тому кабінеті, у Нових Санжарах, наприклад, роботу міністерства не паралізує. На папері документів (у міністерстві) практично не залишилося. Єдине, що їй заважає, вона не може поставити підпис під якимось документами. Однак для цього є розподіл обов’язків, і це може робити перший заступник. Якщо він у відрядженні, то другий заступник. Тобто я не бачу, щоб робота від її перебування там постраждала.

Ви питаєте, у чому плюси? Ви ж бачили те, що відбувалося в Нових Санжарах. Я пройшов два Майдани й не міг собі уявити, що проти українців таке може бути, що ми спостерігали у Полтавській області. Власний приклад однієї з перших осіб країни доводить, що це не хворі люди, немає чого боятися. Це зробило свій внесок у заспокоєння ситуації. Це не заважає нашому комітетові спілкуватися з МОЗ по десять разів на день. Після нашого з вами інтерв’ю саме тут у моєму кабінеті відбудеться робоча зустріч з представниками МОЗ. У комітеті Верховної Ради ми не відчуваємо, що сьогодні в нас у Києві немає міністра. Якби вона на Мальдіви поїхала, я б звернув на це увагу.

Представники фракції «Голос» вам дорікали тим, що не проводилося засідання профільного парламентського комітету щодо коронавірусу.

Я б не хотів зараз коментувати політичну складову цієї історії. Вважаю, що потреби в засіданні комітету сьогодні немає.

Як відбувається комунікація з регіонами, хто за що відповідає?

Відбувається через усіх губернаторів. Є штаб уряду в Києві, до якого входять усі губернатори. Є також місцеві штаби, які очолюють голови областей. До регіональних штабів входять начальник обласної поліції, начальник департаменту охорони здоров’я, начальник Служби з надзвичайних ситуацій. Тобто є центральний рівень і регіональний, створений за подібним принципом.

І останнє питання. Як ви думаєте, чи готові українські лікарі до виявлення коронавірусу. Який інструктаж вони проходили?

Це вірусна інфекція. Великої різниці в настановах від МОЗ, в алгоритмі дій щодо поведінки лікаря при грипі А чи при коронавірусі, я не побачив. Грип від коронавірусу відрізняється тільки тим, що від грипу є вакцина, є специфічне лікування, а від цього вірусу немає. Хоча ускладнена пневмонія може бути й за грипу А, і за коронавірусу. Але я не є лікарем, можливо, якісь специфічні деталі існують, нехай медики пояснюють.

Михайло Глуховський, «Главком»

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