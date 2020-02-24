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    Українці вирішили залишитися на борту Diamond Princess — МЗС

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    Українці з лайнеру Diamond Princess не мають наміру евакуюватися в Україну - Українці вирішили залишитися на борту Diamond Princess — МЗС
    Українці з лайнеру Diamond Princess не мають наміру евакуюватися в Україну
    Фото: Reuters

    24 українців не мають намір наразі повертатися в Україну

    24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну, з останнім не вдалося зв’язатися.

    Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

    «Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Наразі 24 з них повідомили, що не мають намір наразі повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив він.

    За словами Коваленка, якщо українці передумають стосовно повернення до України, то в такому разі будуть прийматися відповідні міри.

    До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

    Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

    16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

    Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.

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