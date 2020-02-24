Українці вирішили залишитися на борту Diamond Princess — МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці з лайнеру Diamond Princess не мають наміру евакуюватися в Україну Фото: Reuters

24 українців не мають намір наразі повертатися в Україну

24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну, з останнім не вдалося зв’язатися.

Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.

«Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Наразі 24 з них повідомили, що не мають намір наразі повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив він.

За словами Коваленка, якщо українці передумають стосовно повернення до України, то в такому разі будуть прийматися відповідні міри.

До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.