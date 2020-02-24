Українці вирішили залишитися на борту Diamond Princess — МЗС
24 українців не мають намір наразі повертатися в Україну24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не збираються евакуюватися в Україну, з останнім не вдалося зв’язатися.
Про це Громадському радіо повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко.
«Їхні зобов’язання визначаються контрактом, також враховується їхнє бажання. Наразі 24 з них повідомили, що не мають намір наразі повертатися в Україну. Ще з одним українцем ще встановлюється контакт», — повідомив він.
За словами Коваленка, якщо українці передумають стосовно повернення до України, то в такому разі будуть прийматися відповідні міри.
До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.
16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.
Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.