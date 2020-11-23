У Бердянську поліція відкрила справу через підробку бюлетенів

До поліції Запорізької області надійшло 14 заяв та повідомлень, що пов’язані з порушенням виборчого законодавства

У Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Запорізькій області.

Так, голова однієї з ДВК виявила Акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетенів вимогам ч.4 ст. 240 Виборчого кодексу України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Станом на 19:30 до поліції Запорізької області надійшло 14 заяв та повідомлень, що пов’язані з порушенням виборчого законодавства.