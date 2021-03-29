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    Нацгвардієць Марків заявив, що його виправдувальний вирок оскаржили в Італії

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    3 листопада&nbsp;2020 року Віталій Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом - Нацгвардієць Марків заявив, що його виправдувальний вирок оскаржили в Італії

    3 листопада 2020 року Віталій Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом

    Історія Віталія Марківа в італійському суді «поки що не закінчена»

    Військовослужбовець Нацгвардії Віталій Марків заявив, що за наявною у нього інформацією, сторона обвинувачення по його справі подала касаційну скаргу на рішення суду, яким його було виправдано в Італії.

    Про це він повідомив під час презентації дослідження «Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії».

    «Вплив цієї справи ще відчувається, і буде відчуватися, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку. Взагалі такі речі у голові не вкладалися, – що це дійсно відбувається зі мною. Тому, безперечно, це залишило свій слід. Знаю, що сторона обвинувачення звернулася вже до касаційного суду, тому ця історія поки що не закінчена», – цитує Марківа «Укрінформ».

    Нагадаємо, 23 грудня 2020 року Росія висунула обвинувачення Марківу у вбивстві російського громадянина Андрія Миронова та італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі.

    МВС Україні відповіло на висунення Слідкомом РФ обвинувачення українському нацгвардійцю Віталію Марківу у вбивстві.

    11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

    Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за «співучасть» в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

    Україна наполягає, що іноземні журналісти, які перебували у Слов'янську без української акредитації, могли загинути від обстрілів проросійських формувань. Крім того, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

    3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні. До України Марків повернувся 4 листопада.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: суд Італія Нацгвардія розслідування Україна Віталій Марків
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