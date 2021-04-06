  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Італії помер «батько» євро Роберт Манделл

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Італії помер &laquo;батько&raquo; євро Роберт Манделл - В Італії помер «батько» євро Роберт Манделл
    В Італії помер «батько» євро Роберт Манделл

    Роберт Манделл знаменитий тим, що обґрунтував можливість існування валюти, що об'єднує кілька різних країн

    Канадський економіст Роберт Манделл, якого називали батьком євро, помер в Італії на 88 році життя.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Економіст помер 4 квітня в Італії, в місті Тоскана, де проживав останні роки разом з родиною.

    Роберт Манделл знаменитий тим, що обґрунтував можливість існування валюти, що об'єднує кілька різних країн.

    Він народився в 1932 році в місті Кінгстон в Онтаріо, отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Британської Колумбії у Ванкувері та ступінь магістра в Вашингтонському університеті Сіетла, а також докторський ступінь в MIT. Крім того, Манделл має диплом юриста Університету Ватерлоо, навчався в Лондонській школі економіки.

    Починаючи з 60-х років ХХ століття Роберт Манделл підтримував ідею створення загальноєвропейського економічного і валютного союзів, також представив теоретичну основу для введення євро.

    У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію в галузі економіки, яка стала результатом багаторічної роботи Манделла над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн.

    Разом з Маркусом Флемінгом він створив теоретичну основу неолібералізму як економічної моделі, яка отримала назву «модель Манделла-Флемінга».

    Теги: Італія смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies