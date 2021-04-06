В Італії помер «батько» євро Роберт Манделл

Роберт Манделл знаменитий тим, що обґрунтував можливість існування валюти, що об'єднує кілька різних країн

Канадський економіст Роберт Манделл, якого називали батьком євро, помер в Італії на 88 році життя.

Про це повідомляє Bloomberg.

Економіст помер 4 квітня в Італії, в місті Тоскана, де проживав останні роки разом з родиною.

Роберт Манделл знаменитий тим, що обґрунтував можливість існування валюти, що об'єднує кілька різних країн.

Він народився в 1932 році в місті Кінгстон в Онтаріо, отримав ступінь бакалавра економіки в університеті Британської Колумбії у Ванкувері та ступінь магістра в Вашингтонському університеті Сіетла, а також докторський ступінь в MIT. Крім того, Манделл має диплом юриста Університету Ватерлоо, навчався в Лондонській школі економіки.

Починаючи з 60-х років ХХ століття Роберт Манделл підтримував ідею створення загальноєвропейського економічного і валютного союзів, також представив теоретичну основу для введення євро.

У 1999 році Манделл отримав Нобелівську премію в галузі економіки, яка стала результатом багаторічної роботи Манделла над створенням ідеальної моделі відкритої економіки для малих країн.

Разом з Маркусом Флемінгом він створив теоретичну основу неолібералізму як економічної моделі, яка отримала назву «модель Манделла-Флемінга».