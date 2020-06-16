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    Новини

    В Івано-Франківській області посилили карантин

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    <span>На Івано-Франківщині за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу</span> - В Івано-Франківській області посилили карантин
    На Івано-Франківщині за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу

    Заклади культури та спорту закрили через погіршення епідемічної ситуації в області

    В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

    Про це сказано в повідомленні пресслужби Івано-Франківської міської ради.

    «За підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили: призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, призупинити діяльність установ культури, в тому числі з прийомом відвідувачів за рішенням власника (органу управління ), в тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї людини на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід», - сказано в ньому.

    При цьому дозволяється проведення релігійних заходів із розрахунку не більше однієї людини на 10 кв.м.

    В Івано-Франківській області за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, жодного летального випадку від коронавірусу та сім одужань. За весь час пандемії в місті було 1 809 підтверджених випадки Covid-19, померла 91 хвора людина, одужали 1 037.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      32476
    • Хворіють
      17036
    • Одужали
      14528
    • Померли
      912

    Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Івано-Франківщина карантин коронавірус
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