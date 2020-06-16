В Івано-Франківській області посилили карантин



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На Івано-Франківщині за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу

Заклади культури та спорту закрили через погіршення епідемічної ситуації в області

В Івано-Франківській області посилили карантинні обмеження.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Івано-Франківської міської ради.

«За підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили: призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, призупинити діяльність установ культури, в тому числі з прийомом відвідувачів за рішенням власника (органу управління ), в тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї людини на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід», - сказано в ньому.

При цьому дозволяється проведення релігійних заходів із розрахунку не більше однієї людини на 10 кв.м.

В Івано-Франківській області за останню добу зафіксовано 43 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, жодного летального випадку від коронавірусу та сім одужань. За весь час пандемії в місті було 1 809 підтверджених випадки Covid-19, померла 91 хвора людина, одужали 1 037.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.