Дитячі оздоровчі табори поки залишаються закритими, - держкомісія



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Максим Степанов не виключає відкриття таборів, починаючи з 1 липня, але не раніше

Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, клінічна ситуація щодо Covid-19 залишається достатньо напруженою

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Доповідаючи на позачерговому засіданні комісії 16 червня про стан ситуації з дитячими оздоровчими таборами, міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо Covid-19 залишається достатньо напруженою.

У тому числі урядовці бачать велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишкових, так як це було в 2018-2019 роках. В таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють із Covid-19», наголосив Степанов.

Також, за його словами, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України.

До того ж в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

«У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення в даний час є передчасним. В той же час ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо приймати рішення в залежності від умов адаптивного карантину... 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів», - підсумував Степанов.

Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.