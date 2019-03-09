На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією



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Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків

Націоналісти не застали Порошенка і вирішили рушити до Черкас

Під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна.

На Банковій вишикувалися кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції.

Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків. У хід пішли вибухові пакети, димові шашки і сльозогінний газ.

На місці присутній народний депутат Андрій Білецький.

Прес-служба «Національного корпусу» заявила, що націоналісти на чолі з лідером Андрієм Білецьким мають намір відвідати Черкаси з надією зустрітися із президентом Петром Порошенком.

«Ми їдемо до нього, щоб отримати чітку відповідь, коли посадять мародерів-свинарчуків, які грабують країну», - йдеться у повідомленні на Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, близько тисячі націоналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

Раніше Гладковський-молодший назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.