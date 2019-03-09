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    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією

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    Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків - На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків

    Націоналісти не застали Порошенка і вирішили рушити до Черкас

    Під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна.

    На Банковій вишикувалися кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції.

    Націоналісти спробували прорвати кордон силовиків. У хід пішли вибухові пакети, димові шашки і сльозогінний газ.

    На місці присутній народний депутат Андрій Білецький.

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    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією
    На Банковій сталися сутички між «Нацкорпусом» і поліцією

    Прес-служба «Національного корпусу» заявила, що націоналісти на чолі з лідером Андрієм Білецьким мають намір відвідати Черкаси з надією зустрітися із президентом Петром Порошенком.

    «Ми їдемо до нього, щоб отримати чітку відповідь, коли посадять мародерів-свинарчуків, які грабують країну», - йдеться у повідомленні на Facebook.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, близько тисячі націоналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві з вимогою заарештувати колишнього першого заступника секретаря Ради безпеки і оборони Олега Гладковського і його сина, яких підозрюють в махінації з бюджетними грошима.

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

    Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу.

    Раніше Гладковський-молодший назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

    Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

    Також президент заявив, що щодо «Укроборонпрому» відкрито 480 кримінальних проваджень.

    РНБО націоналісти розслідування президент Олег Гладковський
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