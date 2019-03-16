Колони «Нацкорпусу» прийшли на Банкову, де завершили свою акцію



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Націоналісти, йдучи повз будівлю Нацбанку, закидали правоохоронців, які її охороняють, іграшковими свиньми

Учасники акції протесту «Нацкорпусу» станом на 14:10 прийшли до будівлі Адміністрації президента.

Про це повідомляє з місця події кореспондент «Главкому».

Націоналісти, йдучи повз будівлю Нацбанку, закидали правоохоронців, які її охороняють, іграшковими свиньми. Також на Банковій мітингарі влаштували «салют», закидавши правоохоронців символічними свиньми.

Біля Адміністрації президента, після виконання молитви націоналіста, мітингарі завершили сьогоднішню акцію протесту. Наступну акцію націоналісти пообіцяти провести в суботу, 23 березня.

Як відомо, 16 березня близько 12 години націоналісти зібралися на Майдані Незалежності. Потім після виступів вони сформували колони і вирушили в напрямку Європейської площі, пройшли вулицею Грушевського до вулиці Інститутської.

За інформацією «Нацкорпусу», на мітинг зібралися близько 10 тисяч людей.

«Якщо вони цього разу не почують (вимогу притягнути до відповідальності Ігоря та Олега Гладковських), ми підемо до них додому», - заявив, виступаючи на акції, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький.

«Порошенко чудово знає, що якщо сьогодні зрадить він, завтра його здадуть вони. Посади свинарчуків сьогодні, або завтра сидітимеш сам», - сказав Білецький.

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» в суботу, 16 березня, зібралися у Києві на масштабну акцію на Майдані Незалежності в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

Поліція перекрила ряд вулиць поблизу Адміністрації президента.

16 березня на охорону правопорядку під час акцій у Києві заступило 3000 правоохоронців.