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    Скандал в Івано-Франківську: віряни вимагають зняти з прокату фільм про нечисть

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    &laquo;Демонік&raquo; &ndash; це канадський науково-фантастичний фільм жахів режисера Ніла Бломкампа - Скандал в Івано-Франківську: віряни вимагають зняти з прокату фільм про нечисть
    «Демонік» – це канадський науково-фантастичний фільм жахів режисера Ніла Бломкампа
    Фото з відкритих джерел

    У науково-фантастичному фільмі жахів церковнослужителі для боротьби зі злом використовували не молитви, а техніку

    В Івано-Франківську громадська організація «Християнський рух за життя» звернулася до одного з кінотеатрів, аби зняти з прокату фільм південноафриканського і канадського режисера Ніла Бломкампа «Демонік». Про це інформує delo.ua.

    У науково-фантастичному фільмі жахів церковнослужителі для боротьби зі злом використовували не молитви, а техніку.

    «Ми, представники християнських та громадських організацій Івано-Франківська, просимо вас зняти з прокату фільм «Демонік». Він ображає релігійні почуття віруючих людей міста і пропагує сатанізм, який сам по собі є деструктивним. Продовження показу може обурити громадськість міста і створити негативний імідж кінотеатру, що, в свою чергу, негативно вплине на кінокультуру в місті», – наголошується в зверненні.

    Звернення організації «Християнський рух за життя»
    Звернення організації «Християнський рух за життя»

    Під документом підписався голова ГО «Рух за життя» Ярослав Дубас, який за сумісництвом є депутатом міської ради Івано-Франківська від партії «Свобода».

    Відомо, що кінотеатр звернувся до дистриб’ютора фільму.

    «У терміновому порядку просимо зняти з прокату в нашому кінотеатрі фільм «Демонік» в зв’язку зі зверненням громадських і церковних організацій. Пропонуємо замінити два сеанси фільму «Демонік» на два сеанси фільму «Загін самогубців», – йдеться в листі.

    Кореспонденту Delo.ua представник компанії прокатника підтвердив, що фільм буде знятий з прокату в цьому кінотеатрі.

    «Демонік» – це канадський науково-фантастичний фільм жахів режисера Ніла Бломкампа, знятий ним за власним сценарієм.

    За сюжетом, в сучасному світі орден екзорцистів бореться з демонами за допомогою технологій, а не молитвами. Пристрій, який здатен створювати проекції в свідомості інших людей, використовують служителі церкви. Вони відловлюють нечисть, яка таїться в душах людей. Головному герою доведеться заглянути в розум своєї матері, яку обвинувачують у вбивстві понад двадцяти осіб, аби відшукати істинну причину її жорстокості.

    Вперше фільм був показаний на 71-му Берлінському міжнародному кінофестивалі в березні 2021 року. Його прем’єра в Україні відбулася 29 липня.

    Додамо, що на Тернопільщині завершився щорічний музичний фестиваль «Файне місто». Серед учасників був польський блек-метал-гурт «Batushka». Міський голова Сергія Надал висловив своє незадоволення та звернувся до організаторів фестивалю через «антихристиянський» виступ одіозного гурту.

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    Теги: кіно Івано-Франківщина релігія скандал фестиваль
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    Скандал в Івано-Франківську: віряни вимагають зняти з прокату фільм про нечисть