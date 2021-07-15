Сенцов звинуватив Єрмака в тому, що його фільм зняли з конкурсу на держфінансування

Сенцов повідомив, що більше в Україні знімати кіно не буде, оскільки йому не дає владв через критику

Сенцов заявив, що не зможе знімати фільми в Україні до зміни влади

Український режисер Олег Сенцов вважає, що через його громадянську та політичну позиції глава Офісу президента України Андрій Єрмак вплинув на експертів Держкіно, які занизили оцінки і зняли новий проєкт Сенцова з конкурсу на держфінансування. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Мій наступний проект під назвою «Кай», драма про сімейні стосунки, яку ми подали на держфінансування навіть не був допущений до наступного пітчингу Держкіно. Офіційна причина – низькі оцінки експертів. Я завжди був проти кумівства і отримання будь-яких преференцій через те, що хтось колись сидів у російській в'язниці. І хоча я всі роки ув'язнення постійно чув, як люди чекають, коли я вийду на свободу і почну знімати своє кіно, після звільнення говорив, що хочу працювати нарівні з усіма іншими. Але коли тебе знімають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадянську позицію і політичні погляди, це не має ніякого відношення до чесного творчого відбору кращих», – написав режисер.

Сенцов підкреслив, що не може знайти інформацію про експертів Держкіно.

«Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ні в їх висновках, ні на сайті Держкіно, поставили моєму проекту заздалегідь низькі оцінки за вказівкою глави Офісу президента. Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно - це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, переслідуваних і відсутність очікуваного рівня шанування... Це спроба вказати місце», – вважає режисер.

Він зазначив, що не замінить своєї позиції.

«Якщо ви думаєте, що зможете продовжити руйнувати країну і її культуру, нав'язуючи свої брудні правила, знайте, що є людина, яка не дасть вам це робити. Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не можу це робити. Принаймні в Україні, і принаймні при цій владі», - резюмував Сенцов.

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов 11 травня 2014 року був викрадений у Криму силовиками РФ. Його звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів на півострові.

У серпні 2015 року кримчанина засудили до двадцяти років суворого режиму. Свою провину Олег Сенцов не визнав і неодноразово заявляв про застосовування до нього тортур. Справа Сенцова викликала широкий міжнародний резонанс. Підтримали режисера політики і діячі культури.

Сенцов відбував покарання в одній з колоній суворого режиму в Росії. У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування. 29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що Олег Сенцов етапований до Москви.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

Нагадаємо, що Олег Сенцов написав листа підтримки кримському журналісту Владиславу Єсипенку. За його словами, в Україні не забувають про українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія.

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