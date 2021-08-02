Очільник Тернополя вимагає від організаторів «Файного міста» вибачень

Сергій Надал заявив, що не дозволить більше «очорняти славне місто антихристиянськими месами»

На Тернопільщині завершився щорічний музичний фестиваль «Файне місто». Серед учасників був польський блек-метал-гурт «Batushka». Міський голова Сергія Надал висловив своє незадоволення та звернувся до організаторів фестивалю через «антихристиянський» виступ одіозного гурту. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook.

Сергій Надал заявив, що не дозволить більше «очорняти славне місто антихристиянськими месами».

«Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі!. Або організатори зобов'язуються проводити фестиваль без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі», – емоційно висловився Надал.

Міський голова наголосив, що чекає від організаторів фестивалю пояснень і вибачень перед жителями Тернополя.

«Наше місто славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями, – додав він. – Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією».

Нагадаємо, що польський гурт «Batushka» заявив про себе в 2015 році. Музиканти випустили успішний альбом «Litourgiya» – його тираж розпродали лише за кілька днів.

У музиці та на сцені металісти використовують елементи церковного побуту, манери християнського співу та обрядів.

Додамо, що Служба безпеки України дозволила виступати на фестивалі «Файне місто» російським гуртам «Louna», «Порнофільми», «Wildways» та «Anacondaz».

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