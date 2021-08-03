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    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»

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    Мета фестивалю полягає в об&rsquo;єднанні людей, які люблять свободу та вміють поважати один одного - Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»
    Мета фестивалю полягає в об’єднанні людей, які люблять свободу та вміють поважати один одного
    Фото: Faine Misto festival/Facebook

    Організатори фестивалю переконані, що свобода від стереотипів має панувати на подібних заходах

    Організатори музичного фестивалю «Файне місто», який щороку відбувається на Тернопільщині, відповіли на зауваження «антихристиянського» характеру, про які активно говорив очільник міста Тернопіль Сергій Надал. На офіційній сторінці «Файного міста» у Facebook з'явилося повідомлення від імені команди фестивалю, яка зізналася, що засмучена через заяви Надала.

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    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»
    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»
    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»
    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»

    «Ми завжди дотримувалися правила, що переступивши поріг фестивалю, кожен може бути тим, ким він справді хоче. Ми нікого не ображаємо і даємо нашим відвідувачам повну свободу вибору. Ми дозволяємо людям вірити в будь-що і бути будь-якими. Ми щасливі бачити людей, вільних від стереотипів», – йдеться в повідомленні.

    Організатори дійства буди переконані, що відвідувачам фестивалю ніколи не стануть вказувати, як їм одягатися, чим займатися, кого любити і у що вірити.

    Вони нагадали, що мета фестивалю полягає в об’єднанні людей, а не в тому, щоб сваритися один з одним.

    «Ми тішимось, коли бачимо вас щасливими і вільними від стереотипів, адже це будує суспільство, до якого ми так прагнемо: справжнє, вільне, толерантне», – додали організатори.

    Цей скандал викликав жваву дискусію. Мера Тернополя звинуватили в популізмі та спробах відстояти особисті інтереси через призму релігії.

    Основна думка людей, які люблять «Файне місто», в тому, що українців віддали та віддають своє життя заради того, аби наша країна не перетворилась на Росію чи Білорусь. А деякі люди зараз діють, як чиновники у путінській державі, розпалюючи безпідставну моральну паніку.

    Додамо, що на Тернопільщині завершився щорічний музичний фестиваль «Файне місто». Серед учасників був польський блек-метал-гурт «Batushka». Міський голова Сергія Надал висловив своє незадоволення та звернувся до організаторів фестивалю через «антихристиянський» виступ одіозного гурту.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України дозволила виступати на фестивалі «Файне місто» російським гуртам «Louna», «Порнофільми», «Wildways» та «Anacondaz».

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    Теги: мистецтво Тернопільщина фестиваль
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    Скандал у Тернополі. Чим закінчився конфлікт між Надалом та «Файним містом»