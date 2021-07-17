Фільм Лозниці отримав відзнаку жюрі у Каннах

Картина «Бабин Яр. Контекст» отримала приз «Золоте око»

Спеціальний приз жюрі Каннського фестивалю «Золоте око» отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

«Бабин Яр. Контекст» – документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Стрічка позбавлена будь-яких коментарів. Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29–30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

«Золоте око» – нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Деякі фільми можуть отримати спеціальну згадку.

«Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. І, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні і стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події. Велике дякую!», – наголосив режисер Сергій Лозниця після оголошення про нагороду. Він також подякував жюрі та усім причетним до створення фільму.

Всесвітня прем’єра документального фільму «Бабин Яр. Контекст» відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня в програмі «Спеціальний показ». Уже восени цей фільм зможе побачити й український глядач в рамках заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Це сьомий фільм Сергія Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми Лозниці «Щастя моє» (2010), «В тумані» (2012) і «Лагідна» (2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю. Фільму «Донбас» (2018) був присуджений приз за кращу режисуру програми «Особливий погляд», а документальні фільми «Майдан» (2014) і «Відбиття» (2014) були представлені в програмі «Спеціальний показ».

Крім фільму Лозниці, в Каннах було представлено український фільм Елі Граппа «Ольга» про гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан.